Milyonlarca emeklinin cebine rahatlatacak! 80 bin TL’ye kadar anında alabilirsiniz! PTT emekli kredisi başvuru şartları…

Nakit paraya sıkışan emekli vatandaşlar uygun geri ödeme koşulları ile kredi çekmek istiyor. Bu noktada tek bir SMS ile ihtiyacınıza göre 15 bin, 20 bin, 25 bin hatta 80 bin TL'ye kadar kredinizi anında alabilmeniz mümkün. Milyonlarca emeklinin cebine rahatlatacak PTT emekli kredisi aynı zamanda borç yapılandırma ve taksit erteleme gibi fırsatlar da sunuyor. Peki PTT emekli kredisi başvuru şartları neler? Düşük faiz oranları ve 3 ay erteleme özelliği ile dikkat çeken, yoğun ilgi gören PTT emekli kredisine ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.