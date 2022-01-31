Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Bu sigortayı mutlaka yaptırın
Son haftalarda yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik kazalarında artış yaşandı. Bu durum sürücüleri bekleyen büyük bir tehlikeyi de ortaya çıkardı. Trafik sigortasının maddi hasarlı kaza limiti 50 bin lira ile sınırlı. Yani kaza yaptığınız durumda karşı tarafın maddi hasarı en fazla 50 bin liraya kadar karşılanabiliyor. Peki böyle bir durumda ne yapılmalı? Kasko tüm hasarı karşılar mı? Hangi sigortalar yaptırılmalı? İşte detaylar...
Karlı yolda, aracının kontrolünü kaybeden bir sürücü, başka bir araca çarparak durabiliyor. Gerekli işlemler yapılıyor, tutanaklar tutuluyor. Çarptığı araçta 87 bin liralık hasar meydana geliyor. Kazayı yapanın trafik sigortası karşı tarafın zararını karşılayacak ancak trafik sigortasının maddi teminat limiti 50 bin lira olduğu için, karşı taraf kalan 37 bin lirayı kazaya neden olan sürücüden talep ediyor.
SİZİN DE BAŞINIZA GELEBİLİR
Birkaç yıldır, özellikle de araç değerlerindeki ciddi artış nedeniyle sürücüleri bekleyen bu tehlikeye dikkat çekiliyor ama maalesef başa gelmeyince anlaşılmıyor. Bugün en düşük araç bedeli ortalama 200-300 bin liralar seviyesinde. Son bir yıldır da hasar onarım maliyetlerinde ciddi artış var.
Daha açık ve basit şöyle anlatalım. Bugün, değeri 700-800 bin lira olan bir araca çarparsanız, muhtemelen o aracın hasar onarım bedeli 100-150 bin liradan aşağı olmayacaktır. Trafik sigortası ise bunun ancak 50 bin lirasını karşılar. Üstünü, ama isteyerek ama hukuk yoluyla cepten ödeyeceksiniz.
Bunları gözünüzü korkutmak için yazmıyorum, trafikte her sürücünün başına gelebilecek bir olaydan bahsediyorum. Aynı şey sizin de başınıza gelebilir. Trafikte seyrederken, hiçbir kusurunuz yokken gelip bir araç size çarpar, ciddi de hasara neden olursa ve sigortada bunun yarısını ya da dörtte birini karşılarsa ne yaparsınız?