Milyonları ilgilendiriyor! Peş peşe uyarı yapıldı! Sakın bunu yapmayın tüm maaşınız gider...
Tek tek açıklama yapıldı! Ve büyük uyarı geldi! Sakın bunu yapmayın tüm maaşınız gider... Türkiye'de 2018 yılından itibaren her yıl emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi veriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl bayram ikramiyesi ödemeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak.Bayram ikramiyeleri, emekli maaşı alan herkese hiçbir işlem yapılmadan ödenecek ancak siber suçlular, vatandaşları kandırmak için "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen onaylayın" SMS'leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemi uygulamaya başladı.
Milyonlarca emekli yarın bayram ikramiyelerini alacak. Yapılan zam ile 1100 lira olan ikramiyelerini almaya hazırlanan emeklilere SMS ile tuzak kuruyorlar. Siber dolandırıcılar, 6-7 Mayıs tarihlerinde emeklilere yapılacak olan bayram ikramiyesi ödemelerini fırsat bildi. Bayram ikramiyesi, emekli maaşı alan herkese hiçbir işlem yapılmadan ödenecek olmasına karşın, siber suçlular, vatandaşları kandırmak için "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen onaylayın" SMS'leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemini devreye soktu.
Türkiye'de 2018 yılından itibaren her yıl emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi veriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl bayram ikramiyesi ödemeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak.Bayram ikramiyeleri, emekli maaşı alan herkese hiçbir işlem yapılmadan ödenecek ancak siber suçlular, vatandaşları kandırmak için "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen onaylayın" SMS'leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemi uygulamaya başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK emeklilerine 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyelerinin ödeneceğini bildirmişti. Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenlemeyle emekli bayram ikramiyesinin 1100 liraya yükseltildiğini anımsattı.
Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayramdan önceki hafta ödeneceğini vurgulayan Bilgin, "12,7 milyon emekliye 12,3 milyar lira ikramiye ödenecek.SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak." ifadelerini kullanmıştı.
Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetmişti: "Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz.Türkiyemizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Emeklilerimizin aileleriyle hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum."