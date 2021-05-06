Milyonları ilgilendiriyor! Peş peşe uyarı yapıldı! Sakın bunu yapmayın tüm maaşınız gider...

Tek tek açıklama yapıldı! Ve büyük uyarı geldi! Sakın bunu yapmayın tüm maaşınız gider... Türkiye'de 2018 yılından itibaren her yıl emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi veriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl bayram ikramiyesi ödemeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak.Bayram ikramiyeleri, emekli maaşı alan herkese hiçbir işlem yapılmadan ödenecek ancak siber suçlular, vatandaşları kandırmak için "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen onaylayın" SMS'leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemi uygulamaya başladı.

06.05.2021 08:32 - Son Güncelleme: 06.05.2021 08:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





