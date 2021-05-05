50 bin TL 2.el taşıt kredisi faiz oranları Mayıs 2021! Bankalar faizleri resmen prangaya vurdu! Akbank, İNG, TEB, Garanti...
Bankalar tarafından Mayıs ayına özel taşıt kredisi faiz oranları güncellendi. 5 Mayıs 2021 tarihi itibari ile en uygun kredi veren bankalar hangileri, en düşük araç kredi faiz oranı yüzde kaç oldu? 2. el araç alacak olan vatandaşlar, bankalar tarafından sunulan en uygun teklifleri merak ediyor ve oranları öğrenerek şubeye öyle uğramak istiyor. Araba alacaklar kefil ya da ek bir ödemenin olup olmadığı konusunda da bilgi sahibi olmak istiyor. Hemen hemen her banka çeşitli şartlarda taşıt kredisi verirken özellikle Akbank, İNG, TEB ve Garanti BBVA da 50.000 TL 2. el taşıt kredisi çok uygun aylık taksitle veriliyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi taşıt kredisi faiz oranlarını ve aylık ödeme tablosuna dair tüm bilgiler detaylı bir şekilde haberimizde yer alıyor.
05.05.2021 14:36
- Son Güncelleme: 05.05.2021 14:36
Bankalar araba alacak vatandaşlar için kredi konusunda çeşitli avantajlar sunuyor. İnsanlar ev kadar araba almak için bankaların kredi oranlarını araştırıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan zorlu süreçte Akbank, İNG,TEB ve Garanti BBVA vatandaşlar için müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Taşıt kredisi, yaşanan Pandemi süreci nedeniyle günümüzde birçok kişi otomobil satın alabilmek için çeşitli yolları araştırmaktadır. Özellikle artan otomobil fiyatları nedeniyle alıcılar ciddi anlamda sıkıntı çekmektedir. Hal böyle olunca birçok kişi de otomobil satın alabilmek için çeşitli banka kuruluşlarının sunduğu kredi paketlerinden yararlanmak istemektedir.