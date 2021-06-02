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Milyonları ilgilendiriyor! Memur ve emekli vatandaş merakla bekliyordu! Emeklilere 500 TL seyyanen zam yapılacak mı?

Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında seyyanen zam yer alıyor. Milyonlarca vatandaş konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve detayları merakla araştırıyordu. Peki Emeklilere 500 TL seyyanen zam yapılacak mı? 17 milyon emekli ve memurun heyecanla beklediği zam ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Peki vatandaşların yüzü gülecek mi? 500 TL seyyanen zam maaşlara eklenecek mi? İşte detaylar…

02.06.2021 17:06 - Son Güncelleme: 02.06.2021 17:06
Milyonları ilgilendiriyor! Memur ve emekli vatandaş merakla bekliyordu! Emeklilere 500 TL seyyanen zam yapılacak mı?

Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında seyyanen zam yer alıyor. Milyonlarca vatandaş konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve detayları merakla araştırıyordu. Peki Emeklilere 500 TL seyyanen zam yapılacak mı? 17 milyon emekli ve memurun heyecanla beklediği zam ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Peki vatandaşların yüzü gülecek mi? 500 TL seyyanen zam maaşlara eklenecek mi? İşte detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonları ilgilendiriyor! Memur ve emekli vatandaş merakla bekliyordu! Emeklilere 500 TL seyyanen zam yapılacak mı?

Emeklilere 500 TL seyyanen zam yapılacak mı? sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca kişinin gözü kulağı 500 TL seyyanen zam yapılıp yapılmayacağındaydı ve bu konuyla ilgili gelişmeler de uzun süredir merakla takip edilenler arasında yer alıyordu. Milyonlarca memur ve emekli için 500 TL seyyanen zam müjdesi geldi mi? Seyyanen zam ile ilgili son gelişmeler neler? İşte ayrıntılar…

Milyonları ilgilendiriyor! Memur ve emekli vatandaş merakla bekliyordu! Emeklilere 500 TL seyyanen zam yapılacak mı?

Yaklaşık 17 milyon memur ve emeklinin Temmuz zammı için son viraja girildi. Önümüzdeki ay hem zam oranını öğrenip hem de yeni maaşlarını cebine koyacak olan emekliler, artışın ne kadar olacağını merakla bekliyor.

Milyonları ilgilendiriyor! Memur ve emekli vatandaş merakla bekliyordu! Emeklilere 500 TL seyyanen zam yapılacak mı?

GÖZLER TEMMUZ'DA

5 Temmuz'da açıklanacak ilk 6 aylık enflasyon verisi zam oranını gösterecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu oranda zam yapılacak.

Milyonları ilgilendiriyor! Memur ve emekli vatandaş merakla bekliyordu! Emeklilere 500 TL seyyanen zam yapılacak mı?

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 3 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Emekliler heyecanlı bekleyiş içerisinde bulunurken, çeşitli talepler de geliyor.