Milyonları ilgilendiriyor! Memur ve emekli vatandaş merakla bekliyordu! Emeklilere 500 TL seyyanen zam yapılacak mı?

Emeklilere 500 TL seyyanen zam yapılacak mı? sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca kişinin gözü kulağı 500 TL seyyanen zam yapılıp yapılmayacağındaydı ve bu konuyla ilgili gelişmeler de uzun süredir merakla takip edilenler arasında yer alıyordu. Milyonlarca memur ve emekli için 500 TL seyyanen zam müjdesi geldi mi? Seyyanen zam ile ilgili son gelişmeler neler? İşte ayrıntılar…