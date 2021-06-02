1660 TL hesaplara yatıyor! Haziran ayı evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet sorgulama!
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusu Haziran ayının gelmesiyle birlikte gündemde yerini almaya başladı. Maaşlar her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor. Bu kapsamda, Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleşen ödemelerdir. Evde bakım paralarından evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişiler faydalanabiliyor.Peki, 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler!
Haziran ayının gelmesiyle en merak edilen konulardan biri de evde bakım maaşları oldu. Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleşen ödemelerdir. Evde bakım paralarından evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişiler faydalanabiliyor.Peki, 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler!
HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Haziran ayı yapılacak olan evde bakım yardımı ödemeleri henüz başlamadı. Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Haziran ayı ödemeleri başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye takvim.com.tr'den ulaşabileceksiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.