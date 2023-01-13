EYT’liye güvence! Kıdem kredisi ne kadar olacak? Paketten nasıl yararlanılacak? İşte 10 soruda kıdem tazminatı
Çıkarılacak yasayla emeklilik imkanına kavuşacak EYT'lilerin kıdem tazminatı için de devlet destek verecek. İşverenlere sağlanacak uygun maliyetli kredi ile çalışanların tazminatları güvenceye alınacak...
Yaşa takılanlara çıkarılacak yasa ile emeklilik yolu açılırken, kıdem tazminatları için de destek sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı 250 milyar liralık paketteki 14 başlıktan biri olan EYT Destek Paketi ile işverenlere destek sağlanırken, EYT'lilerin tazminatlarına da güvence gelecek. Peki bu destek kime, nasıl etki edecek? İşte merak edilen soruların yanıtları:
Paketten nasıl yararlanılacak?
İşverenler, kampanyaya dahil olan bankalara EYT Destek Kredisi için başvuru yapacak. Paket kapsamında yalnızca sosyal güvenlik sistemi üzerinden kıdem tazminatı ödemelerine izin verilecek.
Kredi desteği çalışanlara nasıl yansıyacak?
Kıdem tazminatı tutarları belirlendikten sonra ödeme EYT'lilerin direkt hesabına aktarılacak. Çalışana kıdem tazminatını ödeyememe gibi bir risk olmayacak. Çalışan peşin olarak parasını alabilecek. İşveren ile peşin-taksitli ödeme gibi gerilimler yaşanmayacak.
Her EYT'li tazminat alacak mı?
Emeklilik nedeniyle işyerinden ayrılacak çalışanın aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olması gerekiyor. 1 yılın altında çalışması olanlar kıdem tazminatı alamıyor. EYT'lilerin, emeklilik işlemleri için çıkış yapıldığında kıdem tazminatı hakkı doğacak. İşveren isterse paket kapsamında kredi kullanarak isterse kendi imkanlarıyla tazminatları verebilecek.
Tazminatı nasıl hesaplanacak?
Kıdem tazminatları son 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanacak. Son giydirilmiş brüt ücret ile çalışılan süre çarpılacak. Damga vergisi kesilerek ödeme yapılacak. Brüt ücrete yıl içinde alınan yemek, kıyafet, görev tazminatı, ikramiye gibi düzenli ödemeler de dahil edilecek. Yine hesaba bir tam yılı aşan süreler de katılacak.