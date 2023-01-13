EYT’liye güvence! Kıdem kredisi ne kadar olacak? Paketten nasıl yararlanılacak? İşte 10 soruda kıdem tazminatı

Yaşa takılanlara çıkarılacak yasa ile emeklilik yolu açılırken, kıdem tazminatları için de destek sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı 250 milyar liralık paketteki 14 başlıktan biri olan EYT Destek Paketi ile işverenlere destek sağlanırken, EYT'lilerin tazminatlarına da güvence gelecek. Peki bu destek kime, nasıl etki edecek? İşte merak edilen soruların yanıtları: