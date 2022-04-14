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Başkan Erdoğan duyurdu İşbaşı Eğitimi'nde yeni dönem başladı! Yeni işçinin maaşı devletten

Başkan Erdoğan'ın müjdesiyle işbaşı eğitim programlarında yeni dönem başladı. Programlara katılanların en az yüzde 70'i istihdam edilecek. Bu yıl 500 bin genç eğitime katılıp işe yerleşecek.

Çığıl Ön Yener
14.04.2022 06:59 - Son Güncelleme: 14.04.2022 06:59
Başkan Erdoğan duyurdu İşbaşı Eğitimi’nde yeni dönem başladı! Yeni işçinin maaşı devletten

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ek istihdama devlet garantisiyle duyurduğu işbaşı eğitim programında yeni dönemin detayları belli oldu.

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Başkan Erdoğan duyurdu İşbaşı Eğitimi’nde yeni dönem başladı! Yeni işçinin maaşı devletten

Geçen yıl 360 bin kişinin yararlandığı, bu yıl 500 bin kişinin katılması beklenen işbaşı eğitim programlarında kurallar yenilendi.

Başkan Erdoğan duyurdu İşbaşı Eğitimi’nde yeni dönem başladı! Yeni işçinin maaşı devletten

SÜRELER DE UZADI
İşbaşı eğitim programı düzenleyecek işyerlerinde aranan personel şartı 2 kişiden 5 kişiye çıkarıldı.

Başkan Erdoğan duyurdu İşbaşı Eğitimi’nde yeni dönem başladı! Yeni işçinin maaşı devletten

Programlara katılanların en az yüzde 50'sini istihdam etme şartı, yüzde 70'e yükseltildi. İstihdam süreleri de artırıldı.

Başkan Erdoğan duyurdu İşbaşı Eğitimi’nde yeni dönem başladı! Yeni işçinin maaşı devletten

Kursiyerler veya yerlerine istihdam edilecek kişiler, 60 günden az olmamak üzere en az fiili kurs gününün 3 katı süre ile istihdam edilecek.

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