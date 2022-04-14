Başkan Erdoğan duyurdu İşbaşı Eğitimi'nde yeni dönem başladı! Yeni işçinin maaşı devletten
Başkan Erdoğan'ın müjdesiyle işbaşı eğitim programlarında yeni dönem başladı. Programlara katılanların en az yüzde 70'i istihdam edilecek. Bu yıl 500 bin genç eğitime katılıp işe yerleşecek.
14.04.2022 06:59 - Son Güncelleme: 14.04.2022 06:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ek istihdama devlet garantisiyle duyurduğu işbaşı eğitim programında yeni dönemin detayları belli oldu.
SÜRELER DE UZADI
İşbaşı eğitim programı düzenleyecek işyerlerinde aranan personel şartı 2 kişiden 5 kişiye çıkarıldı.