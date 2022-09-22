Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye yüzde 10 ek ödeme! Ek ödeme kime nasıl yansıyacak?
Emeklilere, dul ve yetimlerine maaşın yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödeme için TÜED'den 'yüzde 10 olsun' teklifi geldi. Talep hayata geçerse, tüm ek ödemeler yeniden hesaplanacak, gelirler artacak. Maaşı 3 bin 500 lira olan ayda 140 lira yerine 350 lira, 5 bin lira olan 200 lira yerine 500 lira, 10 bin lira olan 400 lira yerine 1.000 lira ek ödeme alabilecek.
Tüm emekliler ile dul ve yetimleri, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Halen net maaşı 3 bin 128 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
TÜED GÜNDEME TAŞIDI
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün de konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı, emeklilere verilen 'ek ödeme'nin artırılmasını istedi. Günümüzde yüzde 4 ek ödemenin önemini yitirdiğini söyleyen TÜED Başkanı Ergün, "Ek ödeme tutarı yüzde 10'a çıkarılmalı" dedi.
HER AY ÖDENİYOR
Türkiye Emekliler Derneği'nin teklifi hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarları 2 katını bulacak, hatta aşacak. Emekliler ile dul ve yetimleri her ay maaşlarının yüzde 4-5'i yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. Bu durumda maaşı net 3 bin 500 lira olan ayda 140 lira yerine 350 lira, 5 bin lira olan 200 lira yerine 500 lira, 10 bin lira olan 400 lira yerine 1.000 lira ek ödeme alabilecek.
65 YAŞ AYLIĞINA DA ETKİ EDER
Vergi iadesinin yerini alan ek ödeme sadece emeklilere verilmiyor. 65 yaş aylığı, vatani hizmet tertibi, terörle mücadele kanunu, dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kapsamında aylık bağlananlar da ek ödemeden yararlanıyor. Ek ödemede yapılacak bir artış bu kesimlere de yansıyacak. Örneğin; halen 65 yaş aylığı alanlara ek ödeme dahil ayda bin 536 lira 70 kuruş ödeme yapılıyor. Bunun yaklaşık 73,18 lirası ek ödeme. Eğer oran yüzde 10'a çıkarılırsa ek ödeme 146,35 lira olacak. 65 yaş aylığı alanın eline bin 609 lira 87 kuruş geçmeye başlayacak.