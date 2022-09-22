Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye yüzde 10 ek ödeme! Ek ödeme kime nasıl yansıyacak?

HER AY ÖDENİYOR

Türkiye Emekliler Derneği'nin teklifi hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarları 2 katını bulacak, hatta aşacak. Emekliler ile dul ve yetimleri her ay maaşlarının yüzde 4-5'i yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. Bu durumda maaşı net 3 bin 500 lira olan ayda 140 lira yerine 350 lira, 5 bin lira olan 200 lira yerine 500 lira, 10 bin lira olan 400 lira yerine 1.000 lira ek ödeme alabilecek.