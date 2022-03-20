Dolarda kritik seviye! Piyasaların seyri ne olacak?

KAZANDIRANLAR

Bu yıl borsaya gelen şirketler içinde üçü kazandırırken altı firma kaybettirdi. Kazandıran hisseler: Yüzde 87.14 ile Gezinomi Seyahat, yüzde 26.5 ile Hun Enerji, yüzde 19.13 ile Investco Holding. Kaybettiren altı şirket ise şöyle: Yüzde -4.40 ile Koleksiyon Mobilya, yüzde -6.91 ile DAP Gayrimenkul, yüzde -8.27 ile Gür-Sel Turizm, yüzde -8.29 ile Panelsan Çatı Sistemleri, yüzde -8.61 ile Hitit Bilgisayar, yüzde -27.99 ile Erciyas Çelik Boru.