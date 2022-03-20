Dolarda kritik seviye! Piyasaların seyri ne olacak?
Son dakika ekonomi haberleri | Piyasalar hafta boyunca Fed ve Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Fed faizde 25 baz puan artışa giderken, Merkez Bankası ise beklentilerin paralelinde hareket ederek faizi yüzde 14'te sabit bıraktı. Rusya - Ukrayna savaşının etkisiyle piyasalardaki belirsizlik sürerken, dolar ise 14,80 TL seviyelerinden işlem gördü. BIST'te de halka arz rüzgarı sürüyor. Yılın ilk çeyreğinde 10 şirket halka arz oldu. 2022 için sırada ise 100 şirket daha var. İşte detaylar...
Halka arzlar yatırımcıların ilgi odağında. Talep gördükçe halka arzlar da devam ediyor. Borsada geçtiğimiz yıl şirket sayısında halka arz rekoru kırılırken ortalama başlangıç getirilerinde de en yüksek seviyelere ulaşıldı. Her halka arzda yüksek getirilerin meydana gelmesi yatırımcıları halka arzlara katılmaya teşvik ediyor.
Milliyet'in haberine göre bu yıl da halka arzlar devem ediyor. 19 Mart itibariyle yılın ilk gününden bu yana borsaya 10 yeni şirket geldi. Yeni halka arzlarla birlikte Borsa İstanbul'daki şirket sayısı 479'a çıktı. Borsaya yeni gelen şirketlerin farklı sektörlerde yoğunlaştığı görülüyor: Bayındırlık ve imar, bilişim ve yazılım, demir çelik, enerji, holding, idari ve destek hizmet faaliyetleri, orman ürünleri ve mobilya, ulaştırma.
KAZANDIRANLAR
Bu yıl borsaya gelen şirketler içinde üçü kazandırırken altı firma kaybettirdi. Kazandıran hisseler: Yüzde 87.14 ile Gezinomi Seyahat, yüzde 26.5 ile Hun Enerji, yüzde 19.13 ile Investco Holding. Kaybettiren altı şirket ise şöyle: Yüzde -4.40 ile Koleksiyon Mobilya, yüzde -6.91 ile DAP Gayrimenkul, yüzde -8.27 ile Gür-Sel Turizm, yüzde -8.29 ile Panelsan Çatı Sistemleri, yüzde -8.61 ile Hitit Bilgisayar, yüzde -27.99 ile Erciyas Çelik Boru.