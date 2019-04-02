Milyonları ilgilendiriyor! Ekonomide yeni dönem başlıyor
Yerel seçimlerin ardından hayata geçirilmesi beklenen ekonomik reformlarla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. 7'den 70'e herkesi ilgilendiren düzenlemelerle birlikte tabana yayılmış bir vergi sistemi ve üretim ile istihdamın daha fazla kayıt altına alınması hedefleniyor.
TEKNOLOJİK BÜYÜME
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim gecesi yaptığı açıklamada, yapısal reformlarla ekonomik saldırılara karşı daha dayanıklı ekonomik mimariyi inşa edeceklerini belirterek, "Başlattığımız istihdam seferberliğini kararlılıkla sürdürerek insanlarımızın işine, aşına, ekmeğine göz koyanların oyunlarını bozacağız. 2023 hedeflerimize ulaşana kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, teknoloji ve ihracat odaklı bir şekilde büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak olacaktır" diye konuştu.