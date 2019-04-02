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Milyonları ilgilendiriyor! Ekonomide yeni dönem başlıyor

Yerel seçimlerin ardından hayata geçirilmesi beklenen ekonomik reformlarla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. 7'den 70'e herkesi ilgilendiren düzenlemelerle birlikte tabana yayılmış bir vergi sistemi ve üretim ile istihdamın daha fazla kayıt altına alınması hedefleniyor.

02.04.2019 09:15 - Son Güncelleme: 02.04.2019 09:15
Milyonları ilgilendiriyor! Ekonomide yeni dönem başlıyor

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Milyonları ilgilendiriyor! Ekonomide yeni dönem başlıyor

Kapsamlı ekonomik reform paketinde, tabana yayılmış bir vergi sistemine geçilmesi, üretim ve istihdamın daha fazla kayıt altına alınması, sermaye piyasalarının geliştirilmesi, tarım teşvikleri gibi konuların yer alması bekleniyor.

Milyonları ilgilendiriyor! Ekonomide yeni dönem başlıyor

Merkez Bankası'nın daha etkin yapıya bürünmesi ve tavizsiz mali disiplin de reform sürecinin en önemli hedeflerinden.

Milyonları ilgilendiriyor! Ekonomide yeni dönem başlıyor

Seçim gecesi, oylamanın sonuçları ile birlikte ekonomide önümüzdeki dönem atılacak adımlar da gündeme geldi.

Milyonları ilgilendiriyor! Ekonomide yeni dönem başlıyor

TEKNOLOJİK BÜYÜME
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim gecesi yaptığı açıklamada, yapısal reformlarla ekonomik saldırılara karşı daha dayanıklı ekonomik mimariyi inşa edeceklerini belirterek, "Başlattığımız istihdam seferberliğini kararlılıkla sürdürerek insanlarımızın işine, aşına, ekmeğine göz koyanların oyunlarını bozacağız. 2023 hedeflerimize ulaşana kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, teknoloji ve ihracat odaklı bir şekilde büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak olacaktır" diye konuştu.

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