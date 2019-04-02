Milyonları ilgilendiriyor! Ekonomide yeni dönem başlıyor

TEKNOLOJİK BÜYÜME

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim gecesi yaptığı açıklamada, yapısal reformlarla ekonomik saldırılara karşı daha dayanıklı ekonomik mimariyi inşa edeceklerini belirterek, "Başlattığımız istihdam seferberliğini kararlılıkla sürdürerek insanlarımızın işine, aşına, ekmeğine göz koyanların oyunlarını bozacağız. 2023 hedeflerimize ulaşana kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, teknoloji ve ihracat odaklı bir şekilde büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak olacaktır" diye konuştu.