Belediye başkanları ne kadar maaş alıyor? 2019 belediye başkanı maaşları

Türkiye yerel seçimleri geride bıraktı. 31 Mart 2019'da milyonlarca seçmen sandık başına giderek 5 yıl boyunca bulundukları il ve ilçeleri yönetecek belediye başkanlarını seçti. Seçimin ardından vatandaşlar arasında "Belediye başkanı ne kadar maaş alıyor?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Peki büyükşehir belediye başkanları ne kadar maaş alıyor? İl belediye başkanları ne kadar maaş alıyor? İlçe belediye başkanları ne kadar maaş alıyor? 2019 belediye başkanı maaşları ne kadar? İşte o tablo...

02.04.2019 11:28 - Son Güncelleme: 02.04.2019 11:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





