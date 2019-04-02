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Belediye başkanları ne kadar maaş alıyor? 2019 belediye başkanı maaşları

Türkiye yerel seçimleri geride bıraktı. 31 Mart 2019'da milyonlarca seçmen sandık başına giderek 5 yıl boyunca bulundukları il ve ilçeleri yönetecek belediye başkanlarını seçti. Seçimin ardından vatandaşlar arasında "Belediye başkanı ne kadar maaş alıyor?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Peki büyükşehir belediye başkanları ne kadar maaş alıyor? İl belediye başkanları ne kadar maaş alıyor? İlçe belediye başkanları ne kadar maaş alıyor? 2019 belediye başkanı maaşları ne kadar? İşte o tablo...

02.04.2019 11:28 - Son Güncelleme: 02.04.2019 11:28
Belediye başkanları ne kadar maaş alıyor? 2019 belediye başkanı maaşları

Türkiye yerel seçim sürecini geride bıraktı. 57 milyon kişi, sandığa giderek belediye başkanlarını belirledi.

Peki yeni dönemde belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Belediye başkanları ne kadar maaş alıyor? 2019 belediye başkanı maaşları

Belediye başkanlarının aldıkları maaşlar, yönettikleri il ya da ilçenin nüfusuna göre değişiyor.

Belediye başkanları ne kadar maaş alıyor? 2019 belediye başkanı maaşları

EN YÜKSEK 24 BİN LİRA
Nüfusu 2 milyondan fazla olan yerlerde bir belediye başkanı 24 bin lira maaş alacak.

Belediye başkanları ne kadar maaş alıyor? 2019 belediye başkanı maaşları

İŞTE BELEDİYE BAŞKANLARININ MAAŞLARI

Belediye başkanları ne kadar maaş alıyor? 2019 belediye başkanı maaşları

İl/İlçe Nüfusu: 2 milyondan fazla olanlar

24 BİN TL

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