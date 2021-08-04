Milyonları ilgilendiriyor! Bunları yapanlar 15 yılda emekli olabilmeyi garantiliyor! 3600 günden emekli olma şartları...
SGK'ya bağlı sigortalı olarka çalışan milyonlarca kişi yıllarca emek vermenin karşılığında refah bir emeklilik hayatı hedefliyor. Bazı durumlardan herkesin hayali olan erken emekliliğe kavuşmak mümkün olabiliyor, tabii ki bunun için gereken şartların karşılanması son derece önemli. Bu şartları karşılayanlar 15 yılda emekli olabilmenin kapılarını aralamış oluyor. Peki 3600 günden emekli olma şartları nedir? 3600 günden emekli olabilmek için 1999 öncesi ve sonrası sigorta başlangıcının önemi var mı? İşte detaylar haberimzide yer alıyor.
Yıllarca çalışarak geçimlerini sağlayan vatandaşlar yaşlılık hayatında da maddi desteklerinin olmasını isterler ve "Ne zaman emekli olabilir?" sorusunu hep araştırırlar. Primlerini düzenleyerek tamamlayanlar ve yaşı bekleyen vatandaşlar, kadınlara ve erkeklere göre değişen ve sigorta başlangıç tarihinin de büyük öneme sahip olduğu detaylarıyla birlikte emekli olacakları tarihi merak eder oldu. Peki 15 yılda emeklilik fırsatı sunan 3600 günden emekli olma şartları nelerdir?
14.03.1974 doğumluyum, ilk işe giriş tarihim 02.02.1998, 4150 prim günüm var. 15 yıl, 3600 günden emekli olma şansım var mı? S.Ö.
İşe girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün ile tam emeklilik şartlarına tabisiniz. 9 ay askerlik borçlanıp ödemeniz halinde 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 56 yaştan tam emekli olabilmeniz 5825 prim günü tamamlayıp 14.03.2030 tarihini beklemeniz gerekmektedir.
3600 günden emekli olabilmeniz için ise 60 yaşınızın tamamlanacağı 14.03.2034 tarihini beklemeniz gerekmektedir.
Bundan sonra hiç prim ödemeseniz de 3600 günden bu tarihte emekli olabilirsiniz..
19.05.1977 doğumluyum. 07.06.1996 sigorta başlangıcım, 5275 gün primim var. 1997'de askere gittim. R.A.
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 550 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 19.05.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez..
24.06.1979 doğum tarihim, SSK girişim 17.12.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım.5000 gün primim var. R.Ç.
25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 24.06.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz..
3600 Günden Emekli Olmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
• 3600 günden erken emekli olabilmek için vatandaşların sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. (08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olmayanların 3600 günden emekliğe hak kazanmaları mümkün değildir.)
• 15 yıllık sigorta süresinin tamamlanmış olması şarttır. Bu sigorta süresi 9.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.