Milyonları ilgilendiriyor! Bunları yapanlar 15 yılda emekli olabilmeyi garantiliyor! 3600 günden emekli olma şartları...

14.03.1974 doğumluyum, ilk işe giriş tarihim 02.02.1998, 4150 prim günüm var. 15 yıl, 3600 günden emekli olma şansım var mı? S.Ö.

İşe girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün ile tam emeklilik şartlarına tabisiniz. 9 ay askerlik borçlanıp ödemeniz halinde 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 56 yaştan tam emekli olabilmeniz 5825 prim günü tamamlayıp 14.03.2030 tarihini beklemeniz gerekmektedir.

3600 günden emekli olabilmeniz için ise 60 yaşınızın tamamlanacağı 14.03.2034 tarihini beklemeniz gerekmektedir.

Bundan sonra hiç prim ödemeseniz de 3600 günden bu tarihte emekli olabilirsiniz..