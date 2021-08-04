Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Ağustos! Kaçıran pişman oluyor

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Ağustos! Kaçıran pişman oluyor

Geçtiğimiz aylarda çıkarılan ve milyonlarca vatandaş ile işvereni ilgilendiren 7326 sayılı yapılandırma düzenlemesine son başvuru tarihi 31 Ağustos. SGK Başkanı İsmail Yılmaz, prim, vergi, matrah borcu gibi olan vatandaşların başvuru tarihini kaçırmaması için yapılandırma kanununa dikkat çekerken, "İlk taksit için son ödeme tarihi 1 Kasım 2021. İhya sürelerine ilişkin başvuru ise 1 Kasım 2021'e kadar yapılabilecek." dedi.

04.08.2021 09:30 - Son Güncelleme: 04.08.2021 09:30
Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Ağustos! Kaçıran pişman oluyor

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, "Borcu olan vatandaşların bu fırsattan yararlanmalı. Milyonlarca vatandaşın elini rahatlatacak imkân ve ödeme kolaylıkları başta olmak üzere yapılandırma fırsatları sunuluyor. Yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül'e kadar ödenmesi durumunda borca katsayı uygulanmayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Ağustos! Kaçıran pişman oluyor

Borçlarını tecil ettiren, taksit ödemesi sürenler de yapılandırmadan yararlanabilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağının sona ermesiyle işten çıkan sayında artış yaşanacağı söyleniyordu fakat geçtiğimiz yıllara göre bu dönemde sigortalı sayısı arttı" dedi.

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Ağustos! Kaçıran pişman oluyor

YAPILANDIRMA KOLAYLIK SAĞLIYOR
Sigorta primlerinin toplanmasında da Yapılandırma Kanunu ile vatandaşlara kolaylıklar sağlandığını belirten SGK Başkanı İsmail Yılmaz, "17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında 101 Milyar TL alacağımız yapılandırılmıştı.

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Ağustos! Kaçıran pişman oluyor

9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile Kurumumuz alacakları için yeni bir yapılandırma imkânı getirildi. Yapılandırmanın kapsamı oldukça geniş tutularak 2021 Nisan ayı ve öncesine ait neredeyse tüm alacaklarımız yapılandırmaya dahil edildi.

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Ağustos! Kaçıran pişman oluyor

Gerek taksit süresinin uzunluğu ve toplamda 36 aya kadar ödeme süresi, peşin ödeme avantajı, gerekse kredi kartıyla ödeme, elektronik ortamda başvuru imkânı gibi yollarla işverenlerimize ve sigortalılarımıza gerekli tüm kolaylıkları sunduk. Peşin veya iki taksitle ödeme seçeneklerinin tercih edilmesi halinde çok avantajlı ödeme planları sunuldu" diye konuştu.