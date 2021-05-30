Vav TV İzle

Milyonları ilgilendiriyor! Bu meslekleri seçen erken emekli oluyor!

Milyonlarca kişi, çalışmaya başladığı ilk günden itibaren emekli olmanın hayalini kuruyor. Bazı mesleklerde ise erken emeklilik imkanı sunuluyor. 'Yıpranma hakkı' olarak bilinen ancak teknik tabiri 'fiili hizmet süresi zammı' olan uygulama, çalışanın daha erken emekli olmasını sağlıyor. İşte erken emeklilik imkanı verilen o meslekler...

30.05.2021 11:19 - Son Güncelleme: 30.05.2021 11:19
Milyonları ilgilendiriyor! Bu meslekleri seçen erken emekli oluyor!

'Yıpranma hakkı' olarak bilinen ancak teknik tabiri 'fiili hizmet süresi zammı' olan uygulama, çalışanın daha erken emekli olmasını sağlıyor. Yıpranma hakkı kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlara, polise ve milletvekillerine de veriliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonları ilgilendiriyor! Bu meslekleri seçen erken emekli oluyor!

180 GÜN KAZANIM
Bu hak, son yapılan düzenleme ile sağlık çalışanları, cezaevi görevlilerine de tanındı. Şu anda toplam 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanınmış durumda.

Milyonları ilgilendiriyor! Bu meslekleri seçen erken emekli oluyor!

Çimento sektöründe çalışandan tutun da cam ve madencilik alanında çalışanlara kadar birçok meslek bu listeye dahil. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.

Milyonları ilgilendiriyor! Bu meslekleri seçen erken emekli oluyor!

MESLEĞE GÖRE
Normal çalışma süresi olan 360 günün üzerine çalıştığı riskli sektöre ve kanunun bu sektörde tanıdığı artı süreye göre fazladan hizmet süresi ekleniyor.

Milyonları ilgilendiriyor! Bu meslekleri seçen erken emekli oluyor!

Normal şartlarda 360 gün çalışılması gerekirken, cıva üretiminde çalışanlar bir yıl içinde 450 gün çalışmış sayılıyor. Madenlerde çalışanlar için bu süre daha fazla 180 gün, yani 6 ay. Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliği öne çekiyor.