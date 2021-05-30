Milyonları ilgilendiriyor! Bu meslekleri seçen erken emekli oluyor!
Milyonlarca kişi, çalışmaya başladığı ilk günden itibaren emekli olmanın hayalini kuruyor. Bazı mesleklerde ise erken emeklilik imkanı sunuluyor. 'Yıpranma hakkı' olarak bilinen ancak teknik tabiri 'fiili hizmet süresi zammı' olan uygulama, çalışanın daha erken emekli olmasını sağlıyor. İşte erken emeklilik imkanı verilen o meslekler...
30.05.2021 11:19
- Son Güncelleme: 30.05.2021 11:19
Normal şartlarda 360 gün çalışılması gerekirken, cıva üretiminde çalışanlar bir yıl içinde 450 gün çalışmış sayılıyor. Madenlerde çalışanlar için bu süre daha fazla 180 gün, yani 6 ay. Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliği öne çekiyor.