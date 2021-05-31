382 TL taksit ödemeyi kabul edenlere anında 10.000 TL hesaplara yatıyor!

Üstelik başvurular için vatandaşlarımızın Vakıfbank şubelerine gitmesi de gerekmiyor. Pandemi döneminde evden çıkmak istemeyen vatandaşlarımız Vakıfbank mobil bankacılık ya da internet şubesinden kolayca kredilerine başvuru yapabilirler. Ya da dileyen vatandaşlarımız cep telefonlarıyla da birkaç dakika içerisinde ihtiyaç kredisini alabilirler.