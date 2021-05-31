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Marketler ile ilgili flaş karar! Yüzler gülecek... BİM-A101-Şok-Migros-Carrefour ve Metro market son dakika yeni talimat!

BİM-A101-Şok-Migros-Carrefour ve Metro market son dakika yeni haberler... Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs salgınında, en olumsuz etkiyi yaşayanlardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki küçük esnaf oldu. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, küçük esnafı koruma amaçlı yeni adımlar atılacağı öğrenildi. Teklifte, mahalle bakkalları ve küçük esnafın korunması için bazı düzenlemeler yer alacak. Bunlardan biri mahalle bakkallarının 200 metre yakınında zincir market açılamaması olacak.

31.05.2021 08:54 - Son Güncelleme: 31.05.2021 08:54
Marketler ile ilgili flaş karar! Yüzler gülecek... BİM-A101-Şok-Migros-Carrefour ve Metro market son dakika yeni talimat!

Koronavirüsle mücadele sürecinde, ekonomik olarak en çok yıpranan alanlardan olan küçük esnaflar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir talimat geldi. Bu kapsamda, zincir marketler artık mahalle bakkallarının 200 metre yakınına açılamayacak ve bulvar üzerinde 2 kilometre arayla zincir market açılabilecek.

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Marketler ile ilgili flaş karar! Yüzler gülecek... BİM-A101-Şok-Migros-Carrefour ve Metro market son dakika yeni talimat!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, önümüzdeki hafta içi, bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili milletvekillerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilecek.

Marketler ile ilgili flaş karar! Yüzler gülecek... BİM-A101-Şok-Migros-Carrefour ve Metro market son dakika yeni talimat!

Küçük esnaf için iyileştirilmeleri gidilmesi beklenen toplantıda çıkan düzenlemenin, bu toplantının ardından meclis gündemine taşınması ve AK Parti grubunda ele alınıp yasalaştırılması bekleniyor.

Marketler ile ilgili flaş karar! Yüzler gülecek... BİM-A101-Şok-Migros-Carrefour ve Metro market son dakika yeni talimat!

Sabah'tan Zübeyda Yalçın'ın haberine göre, hazırlanan ve toplantıda üstünden geçilecek taslakta bulunan bazı düzenlemeler şöyle:

Marketler ile ilgili flaş karar! Yüzler gülecek... BİM-A101-Şok-Migros-Carrefour ve Metro market son dakika yeni talimat!

MARKETLER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? SAAT SINIRI VAR MI?

Küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak.