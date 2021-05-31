Marketler ile ilgili flaş karar! Yüzler gülecek... BİM-A101-Şok-Migros-Carrefour ve Metro market son dakika yeni talimat!

BİM-A101-Şok-Migros-Carrefour ve Metro market son dakika yeni haberler... Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs salgınında, en olumsuz etkiyi yaşayanlardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki küçük esnaf oldu. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, küçük esnafı koruma amaçlı yeni adımlar atılacağı öğrenildi. Teklifte, mahalle bakkalları ve küçük esnafın korunması için bazı düzenlemeler yer alacak. Bunlardan biri mahalle bakkallarının 200 metre yakınında zincir market açılamaması olacak.

31.05.2021 08:54 - Son Güncelleme: 31.05.2021 08:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





