Herkese ek gösterge! Memur-Sen’in talepleri belli oldu.. Masaya neler gelecek? İşte tüm detaylar

2 milyon memur emeklisinin yarıya yakınını ek göstergesizler ve düşük ek göstergelilerin oluşturduğunu aktaran Tonbul, "4 hizmet sınıfıyla birlikte bu kesimlerin de ek gösterge düzenlemesinden yararlanmasını istiyoruz. Düzenleme, geniş bir şekilde ele alınmalı ve çok sayıda kişi bundan faydalanmalı. Çünkü göstergesizler ve düşük göstergeliler en mağdur kesim. Bu kesimlerin de gelir seviyesinin artırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.