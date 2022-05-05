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Herkese ek gösterge: Memur-Sen’in talepleri belli oldu! Masaya neler gelecek? İşte tüm detaylar

10 Mayıs'ta yapılacak toplantı öncesi bilgi veren Memur-Sen Başkan Yardımcısı Tonbul, '4 hizmet grubunun yanında göstergesizler ve ek göstergesi 2200'den düşük olanlar da gündemimizde' dedi.

05.05.2022 06:58 - Son Güncelleme: 05.05.2022 06:58
Herkese ek gösterge! Memur-Sen’in talepleri belli oldu.. Masaya neler gelecek? İşte tüm detaylar

Yüz binlerce kamu çalışanın ve memur emeklisinin merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor.

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Herkese ek gösterge! Memur-Sen’in talepleri belli oldu.. Masaya neler gelecek? İşte tüm detaylar

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, üçüncü toplantısını 10 Mayıs'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapacak.

Herkese ek gösterge! Memur-Sen’in talepleri belli oldu.. Masaya neler gelecek? İşte tüm detaylar

'KAPSAM GENİŞ OLMALI'
Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin görüşüldüğü komisyonda, 4 meslek grubunun dışında kalan kamu görevlilerinin durumu da gündeme getirilecek.

Herkese ek gösterge! Memur-Sen’in talepleri belli oldu.. Masaya neler gelecek? İşte tüm detaylar

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "Konfederasyon olarak 4 hizmet grubunun yanında odaklandığımız diğer kesimler göstergesizler ve ek göstergesi 2200'den düşük olanlar" dedi.

Herkese ek gösterge! Memur-Sen’in talepleri belli oldu.. Masaya neler gelecek? İşte tüm detaylar

2 milyon memur emeklisinin yarıya yakınını ek göstergesizler ve düşük ek göstergelilerin oluşturduğunu aktaran Tonbul, "4 hizmet sınıfıyla birlikte bu kesimlerin de ek gösterge düzenlemesinden yararlanmasını istiyoruz. Düzenleme, geniş bir şekilde ele alınmalı ve çok sayıda kişi bundan faydalanmalı. Çünkü göstergesizler ve düşük göstergeliler en mağdur kesim. Bu kesimlerin de gelir seviyesinin artırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Herkese ek gösterge! Memur-Sen’in talepleri belli oldu.. Masaya neler gelecek? İşte tüm detaylar

'YANSITMA ORANI DA YÜZDE 75'E ÇIKARILSIN'
Memur-Sen Başkan Yardımcısı Tonbul, ek göstergelerle birlikte yansıtma oranlarının da yükseltilmesini talep ettiklerini belirterek, "2200 ek gösterge ve göstergesi bunun altında olanlar için en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 55'i, emekliliğe esas aylığın bir bileşeni. Bu yüzde 55'lik yansıtma oranının da yüzde 75'e yükseltilmesini istiyoruz" dedi.

Herkese ek gösterge! Memur-Sen’in talepleri belli oldu.. Masaya neler gelecek? İşte tüm detaylar

Memur- Sen'in hizmet kollarıyla birlikte ek gösterge düzenlemesine dair tüm taleplerini kamu işverenine ilettiğini vurgulayan Tonbul, kendilerine henüz bir teklif sunulmadığını, kamu işvereninden üçüncü toplantıda masaya teklifle gelmesini beklediklerini söyledi.

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