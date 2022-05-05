Herkese ek gösterge: Memur-Sen’in talepleri belli oldu! Masaya neler gelecek? İşte tüm detaylar
10 Mayıs'ta yapılacak toplantı öncesi bilgi veren Memur-Sen Başkan Yardımcısı Tonbul, '4 hizmet grubunun yanında göstergesizler ve ek göstergesi 2200'den düşük olanlar da gündemimizde' dedi.
Yüz binlerce kamu çalışanın ve memur emeklisinin merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor.
Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, üçüncü toplantısını 10 Mayıs'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapacak.
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "Konfederasyon olarak 4 hizmet grubunun yanında odaklandığımız diğer kesimler göstergesizler ve ek göstergesi 2200'den düşük olanlar" dedi.
2 milyon memur emeklisinin yarıya yakınını ek göstergesizler ve düşük ek göstergelilerin oluşturduğunu aktaran Tonbul, "4 hizmet sınıfıyla birlikte bu kesimlerin de ek gösterge düzenlemesinden yararlanmasını istiyoruz. Düzenleme, geniş bir şekilde ele alınmalı ve çok sayıda kişi bundan faydalanmalı. Çünkü göstergesizler ve düşük göstergeliler en mağdur kesim. Bu kesimlerin de gelir seviyesinin artırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.
'YANSITMA ORANI DA YÜZDE 75'E ÇIKARILSIN'
Memur-Sen Başkan Yardımcısı Tonbul, ek göstergelerle birlikte yansıtma oranlarının da yükseltilmesini talep ettiklerini belirterek, "2200 ek gösterge ve göstergesi bunun altında olanlar için en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 55'i, emekliliğe esas aylığın bir bileşeni. Bu yüzde 55'lik yansıtma oranının da yüzde 75'e yükseltilmesini istiyoruz" dedi.
Memur- Sen'in hizmet kollarıyla birlikte ek gösterge düzenlemesine dair tüm taleplerini kamu işverenine ilettiğini vurgulayan Tonbul, kendilerine henüz bir teklif sunulmadığını, kamu işvereninden üçüncü toplantıda masaya teklifle gelmesini beklediklerini söyledi.