Milyonları ilgilendiriyor! 36 ay geri ödemesiz faizsiz kredi! 7.000 TL hibe müjdesi!

KİRA DESTEĞİ UZADI

Salgın ve tam kapanma nedeniyle faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafa yönelik 1000 liralık gelir desteğiyle büyük şehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteğinin süresi de bir ay daha uzatıldı. Böylece işletmelere 4 ay boyunca 7 bin lira destek verilmiş olacak.