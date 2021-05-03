KOSGEB faizsiz kredi başvuru formu: 3 Mayıs Pazartesi 3 sene geri ödemesiz, faizsiz kredi başvuru şartları!
3 sene geri ödemesiz, faizsiz kredi başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB üzerinden destek programı başvurularının Pazartesi günü başlayacağını hatırlattı. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı faizsiz kredi kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulunan Mustafa Varank açıklamalar yaptı. Bunun yanında 15 bin girişimciye de 700 milyon liraya yakın işletme kredisi kullandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta içi 5 milyar liralık KOSGEB hızlı destek programını kamuoyu ile paylaştı. KOSGEB'ten alınacak krediler; Sermayesi olmayan, işyeri açmak isteyen girişimcilere geri ödemesiz hibe ve maddi desteklerdir.
Faizsiz kredi kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulunan Mustafa Varank şunları söyledi: Kalkınma ajansları bugüne kadar girişimcilik temalı 358 projeye 110 milyon liralık destek sağladı. KOSGEB'in düzenlediği online girişimcilik eğitimleri kapsamında bugüne kadar 203 bin vatandaşımız 'geleneksel girişimci' eğitimini, 91 bin vatandaşımız ise 'ileri girişimci' eğitimlerini tamamladı. Bu eğitimleri tamamlayarak destek başvurusunda bulunan yaklaşık 110 bin girişimciye 3,5 milyar lira destek sağladık'' şeklinde konuştu.
Kosgeb Hibe Kredi Nasıl Alınır?
2021 yılı için girişimcilere sunulan hibe destek programları aşağıdaki gibidir:
Girişimcilik destekleri
İşletme, geliştirme, büyüme ve uluslararasılaşma destekleri
Ar-Ge teknolojik üretim ve yerlileştirme destekleri
İşgem / Tekmer programı
Kobi finansman destekleri
Laboratuvar hizmetleri bu başlıklar altında tüm girişimcilere için destekler verilmeye devam etmektedir.