Carrefoursa aktüel ürünlerde bayram özel fırsatlar devam ediyor! Carrefoursa indirimlerinden yararlanmak için son 1 gün!
Kurban Bayramı sona ermiş olsa da Carrefoursa marketin bayrama özel fırsatları devam ediyor. En çok ziyaret edilen bol çeşitli ürünlerin uygun fiyata satışa sunulduğu Carrefoursa marketlerde güncel katalog indirimlerinin sona ermesine sadece 1 gün kaldı ve vatandaşların acele etmesi gerekiyor. Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunda çikolatalardan diğer gıda ürünlerine, temizlik ürünlerinden yaz tatili yapacaklara özel seçenekler, kişisel bakımdan beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden televizyona birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
24.07.2021 17:45
- Son Güncelleme: 24.07.2021 17:45
Carrefoursa aktüel ürünler kataloğundaki fırsatların sona ermesine sadece bir gün kaldı ve alacaklarını belirlemek isteyenler için güncel kampanyaların ne olduğu haberimizde yer alıyor. Carrefoursa marketlerde Kurban Bayramı'na özel birçok üründe uygun fiyat vardı ve hala devam ediyor. Carrefoursa katalogta tatile çıkacaklar için mayodan deniz ekipmanlarına, terlikten kıyafete, kamp ürünlerine, sıcaklardan bunalanlar için klimalara ayrıca güzellikten çeşitli gıda ürünlerine kadar indirimler sizleri bekliyor.