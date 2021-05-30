Milyonları ilgilendiren açıklama! Yalnızca 30 gün süresi var ve 15.000 TL ödeme! SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, çalışan…

SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, çalışanlar için güzel son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Yaşanan bu zorlu günlerde kişiler için hükümet kanadından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika açıklamalarına bakılacak olduğu zaman SGK, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, emekli, memur, çalışan gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ödeme ayrıntıları muhakkak oldu. Vatandaşlar tarafından emekli oldukları zaman daha çok maaş alma istekleri ön plana çıkıyor. Sigortalı olma başlangıçlarından itibaren statünün ne olduğunun bir önemi yer almıyor. Askerlik borçlanması yapan kişiler sigorta giriş tarihlerine göre geri dönüş alabiliyor

30.05.2021 09:02 - Son Güncelleme: 30.05.2021 09:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





