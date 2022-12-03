EYT’liye maaş hesabı! Yüksek aylık yolu nasıl açılır? Kimler daha yüksek maaş alacak? İşte tüm detaylar...
Yaşa takılanlar kendilerine emeklilik yolunu açacak düzenlemeyi beklerken, alacağı aylığı da merak etmeye başladı. Kimler daha yüksek maaş alacak? Aylıklar nasıl artırılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...
03.12.2022 06:58 - Son Güncelleme: 03.12.2022 06:58
Prime esas kazancı yüksek olan, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen brüt maaşı yüksek olan daha yüksek emekli aylığı alıyor.