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Haberler Ekonomi EYT’liye maaş hesabı! Yüksek aylık yolu nasıl açılır? Kimler daha yüksek maaş alacak? İşte tüm detaylar...

EYT’liye maaş hesabı! Yüksek aylık yolu nasıl açılır? Kimler daha yüksek maaş alacak? İşte tüm detaylar...

Yaşa takılanlar kendilerine emeklilik yolunu açacak düzenlemeyi beklerken, alacağı aylığı da merak etmeye başladı. Kimler daha yüksek maaş alacak? Aylıklar nasıl artırılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
03.12.2022 06:58 - Son Güncelleme: 03.12.2022 06:58
EYT’liye maaş hesabı! Yüksek aylık yolu nasıl açılır? Kimler daha yüksek maaş alacak? İşte tüm detaylar...

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenleme gün sayarken, aylık hesaplamaları da önem kazandı.

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EYT’liye maaş hesabı! Yüksek aylık yolu nasıl açılır? Kimler daha yüksek maaş alacak? İşte tüm detaylar...

EYT'liler ne kadar emekli aylığı alacağını merak etmeye başladı.

EYT’liye maaş hesabı! Yüksek aylık yolu nasıl açılır? Kimler daha yüksek maaş alacak? İşte tüm detaylar...

PRİM Mİ KAZANÇ MI ETKİLİ?
Emekli aylığı hesabında çok primin mi çok kazancın mı etkili olduğu merak ediliyor.

EYT’liye maaş hesabı! Yüksek aylık yolu nasıl açılır? Kimler daha yüksek maaş alacak? İşte tüm detaylar...

En önemli belirleyici, prime esas kazanç...

EYT’liye maaş hesabı! Yüksek aylık yolu nasıl açılır? Kimler daha yüksek maaş alacak? İşte tüm detaylar...

Prime esas kazancı yüksek olan, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen brüt maaşı yüksek olan daha yüksek emekli aylığı alıyor.

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