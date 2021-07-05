Milyonları delirtti! Altın fiyatları dur durak bilmiyor! Alan pişman satan pişman! Çeyrek altın ve 22-14 ve 18 ayar bilezik fiyatları
Ve peş peşe açıklandı! Altın fiyatları alanları ve satanları yakından ilgilendiriyor. Özellikle düğün sezonunun açılmasıyla eş güdümlü artması beklenilen altın fiyatları şok bir atılım yaparak düşmeye başladı. Haziran ayı süresince düşük seyreden altın çeşitlerinden çeyrek altın; 850 lirayı bile aşmıştı. Haziran ayının sona ermesiyle eş güdümlü düşüşe geride bıraktığımız altın, dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Kuyumcuya alabilmek içersinde satmak içersinde gidenler ise büyük bir pişmanlık yaşadıklarını dile getirdiler. Mayıs ayında altın alanlar ise düşen fiyatlardan sonra "Altın gene düşecek mi?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Milyonlarca bireyin hem yatırım hem de armağan hedefli seçtiği kıymetli eşyalardan biri olan altın, dur durak bilmiyor! Adeta alıcısını da satıcısını da delirten altın, tam 100 sene sonra ilk kez bu tür bir fiyata geçti. Alanın da satanın da fiyatlarından kaynaklı pişman bulunduğu altının son hali ise merak hususu oldu. Fiyatların toparlanmaya başlamasıyla da çoğu kişi bu fikrinden vazgeçmişti. Bugünkü düşüşün ardından yapılan uzman yorumları sıkı takip altına alındı. Uzmanların altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı son analizler dikkat çekti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için fiyatların seyri hakkında önemli ikazlarda bulundu. Altın, yatırımcıların Fed yetkililerinin yorumlarına odaklanmasıyla 1.770 dolar civarında yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise Dolar/TL 'deki yükselişin küresel altın fiyatlarındaki düşüşü dengelemesiyle 494 TL civarında seyrediyor.
BU HAFTA ALTIN KAZANDIRDI
Bu hafta borsa, altın ve euro, yatırımcısına haftalık bazda kazandırırken dolar kaybettirdi
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,06, altının gram satış fiyatı yüzde 0,86, Euro/TL yüzde 0,68 değer kazanırken, Dolar/TL yüzde 0,10 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.378,34, en yüksek 1.419,77 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,06 artarak 1.391,86 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 kazançla 501,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 artışla 3.325,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 805,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 812,00 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 değer kaybederek 8,7310 liraya gerilerken, euro ise yüzde 0,68 artarak 10,4510 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,36, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,14 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,90 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Altın kritik teknik sınırda
Altın yatırımcıları Fed yetkililerinin yorumlarına odaklanırken teknik tarafta değerli metalin 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kesiyor. Altın, yatırımcıların Fed yetkililerinin yorumlarına odaklanmasıyla 1.770 dolar civarında yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise Dolar/TL 'deki yükselişin küresel altın fiyatlarındaki düşüşü dengelemesiyle 494 TL civarında seyrediyor.