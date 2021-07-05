Milyonları delirtti! Altın fiyatları dur durak bilmiyor! Alan pişman satan pişman! Çeyrek altın ve 22-14 ve 18 ayar bilezik fiyatları

Milyonlarca bireyin hem yatırım hem de armağan hedefli seçtiği kıymetli eşyalardan biri olan altın, dur durak bilmiyor! Adeta alıcısını da satıcısını da delirten altın, tam 100 sene sonra ilk kez bu tür bir fiyata geçti. Alanın da satanın da fiyatlarından kaynaklı pişman bulunduğu altının son hali ise merak hususu oldu. Fiyatların toparlanmaya başlamasıyla da çoğu kişi bu fikrinden vazgeçmişti. Bugünkü düşüşün ardından yapılan uzman yorumları sıkı takip altına alındı. Uzmanların altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı son analizler dikkat çekti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için fiyatların seyri hakkında önemli ikazlarda bulundu. Altın, yatırımcıların Fed yetkililerinin yorumlarına odaklanmasıyla 1.770 dolar civarında yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise Dolar/TL 'deki yükselişin küresel altın fiyatlarındaki düşüşü dengelemesiyle 494 TL civarında seyrediyor.