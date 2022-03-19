Milyonlarca vatandaşı yakından etkiliyor! 📢Kredi ve kredi kartı kullananlar dikkat! 💸1-1900 arasında değişiyor! Kredi notunu yükseltmek için...

Milyonlarca vatandaşlar alışverişleri, borçları, iş kurmak amaçlı gibi daha pek çok sebepten dolayı bankalardan kredi çekiyor ve kredi kartı çıkarıyor. Bankaların başvuruları inceler pek çok kritere önem veriyor ve kredi notunun yüksek olması da bu noktada ön plana çıkıyor. Daha önce borcu olan ya da ödemelerini geciktirenler ne yazık ki kara listeye alınabiliyor. Bankaların kredi notu değerlendirmesi 1-1900 arasında değişiyor. Kredi notunu yükseltmek için bazı formüller var ve bunlara dikkat etmek gerekiyor. İşte detaylar!