Milyonlarca vatandaşı yakından etkiliyor! 📢Kredi ve kredi kartı kullananlar dikkat! 💸1-1900 arasında değişiyor! Kredi notunu yükseltmek için...
Nakit ihtiyaçları olan vatandaşlar bankalara kredi için başvuruda bulunuyor. Alacakları eşyalar gibi sebeple de kredi kartı çıkarmak istiyorlar ve bankalar başvuru alırken bazı kriterlere önem veriyor. En dikkat çeken ise kredi notunun yüksek olması, bankalar başvuru yapanları kredi notuna göre değerlendiriyor. Bu konudan muzdarip olan kişiler kredi notunu yükseltmenin yollarını arıyor ve formüllerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar!
19.03.2022 13:18 - Son Güncelleme: 19.03.2022 13:18
Milyonlarca vatandaşlar alışverişleri, borçları, iş kurmak amaçlı gibi daha pek çok sebepten dolayı bankalardan kredi çekiyor ve kredi kartı çıkarıyor. Bankaların başvuruları inceler pek çok kritere önem veriyor ve kredi notunun yüksek olması da bu noktada ön plana çıkıyor. Daha önce borcu olan ya da ödemelerini geciktirenler ne yazık ki kara listeye alınabiliyor. Bankaların kredi notu değerlendirmesi 1-1900 arasında değişiyor. Kredi notunu yükseltmek için bazı formüller var ve bunlara dikkat etmek gerekiyor. İşte detaylar!