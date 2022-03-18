3600 ek gösterge ile ikramiyeler 50 bin TL artacak! Kimler ek gösterge alacak? 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak?
Ek gösterge çalışmasında ikinci toplantı yapıldı. Taslak metinler masaya yatırıldı. Kimler ek gösterge artışı alacak, maaşlar kaç lira artacak hepsi netleşiyor. Peki kimlerin ikramiyesi 50 bin TL artacak? Kimler 3600 ek gösterge alacak? İşte son toplantının şifreleri...
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin hem maaşlarını hem de emeklilik ikramiyelerini artıracak 3600 ek göstergede artık sona yaklaşıldı. Mayıs ayında yapılacak son toplantı ile kapsam belirlenecek ve düzenleme TBMM gündemine gelecek.
Önceki gün yapılan ikinci toplantı çok verimli geçerken sendikalar hizmet kolları itibariyle ek gösterge taleplerini bir sunum eşliğinde kamu temsilcilerine ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e aktardılar. Bu konuda yapılan çalışmalar konusunda teşekkürlerini ileten sendikalar ek gösterge çalışmalarının tüm memurları kapsamasını da bir kez daha gündeme getirdiler. Toplantıya hem çalışma Bakanlığı, hem Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri katıldı. Toplantıda alternatif taslaklar üzerinde müzakereler yapılırken ek göstergeden yararlanacak memur kapsamının geniş tutulması , ek göstergesi olmayan unvanların da kapsama alınması benimsendi.
KOMİSYON BAŞLADI
Bu arada çalışmaların daha hızlı ilerlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal başkanlığında bir komisyon kuruldu. Komisyon toplantılarına Hazine ve Maliye Bakanlığı , Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Personel ve prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri ile hizmet kollarının başkanları katılacak. Böylece her hizmet kolundaki unvanlar tek tek elden geçirilerek ek gösterge dengesizlikleri ortadan kaldırılacak.
TASLAKLAR NETLEŞİYOR
Bakanlığın yaptığı teknik çalışmalarda alternatif taslaklar hazırlandı. Bu taslaklar paydaşlarla yapılan toplantılarda azaltılarak tek bir metinde toplanacak. Taslaklarda yer alan bilgilere göre, ek gösterge artışı kamuda kapsamlı bir düzenlemeyi beraberinde getirecek. Daire başkanı, genel müdür yardımcısı, müfettiş, uzman, kaymakam gibi kariyer meslek kadrolarında görev yapanların statü farklılıklarını korumak amacıyla ek göstergelerinde 600 puanlık artış yapılacak.
Yapılacak ek gösterge artışlarında hiyerarşi, sorumluluk alanı ve görev dikkate alınacak. Askerler, hakimler ve öğretim üyelerinin ek göstergeleri de taslak metinlerde yer aldı. Bunun dışında ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da çalışmalarda gündemde yer alıyor. Böylece kamuda ek göstergesi olmayan memur kalmayacak. Ayrıca bu alandaki tüm dengesizlikler giderilerek ek gösterge sorunu tarihe karışacak.