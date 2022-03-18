3600 ek gösterge ile ikramiyeler 50 bin TL artacak! Kimler ek gösterge alacak? 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak?

Önceki gün yapılan ikinci toplantı çok verimli geçerken sendikalar hizmet kolları itibariyle ek gösterge taleplerini bir sunum eşliğinde kamu temsilcilerine ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e aktardılar. Bu konuda yapılan çalışmalar konusunda teşekkürlerini ileten sendikalar ek gösterge çalışmalarının tüm memurları kapsamasını da bir kez daha gündeme getirdiler. Toplantıya hem çalışma Bakanlığı, hem Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri katıldı. Toplantıda alternatif taslaklar üzerinde müzakereler yapılırken ek göstergeden yararlanacak memur kapsamının geniş tutulması , ek göstergesi olmayan unvanların da kapsama alınması benimsendi.