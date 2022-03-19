💥 SICAK HABER geldi: Temmuz 2022'de asgari ücret 2. zam tutarı basına sızdı! 🎉ASGARİ ÜCRETE 850 TL ZAM! Maaşlar NET 5 bin 103 TL mi olacak?

Asgari ücretle ilgili yeni gelişmeler ve açıklamalar gelmeye başladı. Bilindiği üzere asgari ücret 2022 yılında %50.54 oranında zamlanarak 4 bin 253 TL'ye çıktı. AK Parti kanadından gelen açıklamalarla birlikte asgari ücrete 2. zam geleceği söylendi. Milyonlar heyecanla yeni maaşların ne kadar olacağını araştırmaya başladı. AK Partili Cahit Özkan'ın "Asgari ücrete yılda iki zam konusu aklımızda var." açıklamasıyla beklenti yükseldi. Uzmanlar temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücrete yaklaşık 850 TL zam gelebileceğini ileri sürdü. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? İşte merak edilenler!