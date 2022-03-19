💥 SICAK HABER geldi: Temmuz 2022'de asgari ücret 2. zam tutarı basına sızdı! 🎉ASGARİ ÜCRETE 850 TL ZAM! Maaşlar NET 5 bin 103 TL mi olacak?
2022 yılında asgari ücrete gelen rekor zam sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya başlandı. AK Parti tarafından yapılan açıklamayla birlikte asgari ücrete 2. zam geleceği konuşuluyor. Böylece 2023'ü beklemeden aynı yıl içinde 2. zam yapılabilecek. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca kişi yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, yeni zamlı asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? İşte merak edilenler!
Asgari ücretle ilgili yeni gelişmeler ve açıklamalar gelmeye başladı. Bilindiği üzere asgari ücret 2022 yılında %50.54 oranında zamlanarak 4 bin 253 TL'ye çıktı. AK Parti kanadından gelen açıklamalarla birlikte asgari ücrete 2. zam geleceği söylendi. Milyonlar heyecanla yeni maaşların ne kadar olacağını araştırmaya başladı. AK Partili Cahit Özkan'ın "Asgari ücrete yılda iki zam konusu aklımızda var." açıklamasıyla beklenti yükseldi. Uzmanlar temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücrete yaklaşık 850 TL zam gelebileceğini ileri sürdü. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? İşte merak edilenler!
AK Partili Cahit Özkan'ın "Asgari ücrete yılda iki zam konusu aklımızda var. Mevzuatı değiştirerek bunu yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözleri, beklentiyi artırdı.