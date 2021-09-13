Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! SGK’da 9.000 TL’ye yakın paranız kalmış olabilir! Çoğu kişinin bundan haberi yok...
Devlet tarafından belirli durumlarda şartları karşılayan kişilere pek çok alanda ödemeler yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen bu destekler çoğu kişi tarafından bilinmiyor ve başvuru yapmadıkları için ödenen paralar birikiyor. Dolayısıyla SGK'da 9.000 TL'ye yakın paranız kalmış olabilir, milyonlarca kişi yine almayı unuttu. Hemen müracaat ederek birikmiş para alabilirsiniz. Peki SGK tarafından verilen destekler neler, biriken paralar nasıl, nereden sorgulanır? İşte tüm ayrıntılar!
Sigortalı olarak çalışan milyonlarca vatandaş SGK'nın ve devletin yaptığı yardım ödemelerden dolayı hesaplarında para biriktiğinden habersiz. Pek çok yardım desteği vatandaşlara derin nefes aldırıyor ve haberleri olmadığı için 9.000 TL'ye yakın parası kalanlar müracat ederek alabiliyor. e-Devlet üzerinden unutulan paraların ne kadar olduğu kolaylıkla öğrenilebiliyor. SGK desteklerinin neler olduğunu ve konuya dair tüm detayları haberimizde derledik.
Devlette unutulan para yardımları neler, nasıl geri alınabilir?
SGK doğrultusundan her sene binlerce vatandaşa verdiği yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Genellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar doğrultusundan pek bilinmiyor.