Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! SGK’da 9.000 TL’ye yakın paranız kalmış olabilir! Çoğu kişinin bundan haberi yok...

Sigortalı olarak çalışan milyonlarca vatandaş SGK'nın ve devletin yaptığı yardım ödemelerden dolayı hesaplarında para biriktiğinden habersiz. Pek çok yardım desteği vatandaşlara derin nefes aldırıyor ve haberleri olmadığı için 9.000 TL'ye yakın parası kalanlar müracat ederek alabiliyor. e-Devlet üzerinden unutulan paraların ne kadar olduğu kolaylıkla öğrenilebiliyor. SGK desteklerinin neler olduğunu ve konuya dair tüm detayları haberimizde derledik.