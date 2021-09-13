Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! SGK’da 9.000 TL’ye yakın paranız kalmış olabilir! Çoğu kişinin bundan haberi yok...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! SGK’da 9.000 TL’ye yakın paranız kalmış olabilir! Çoğu kişinin bundan haberi yok...

Devlet tarafından belirli durumlarda şartları karşılayan kişilere pek çok alanda ödemeler yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen bu destekler çoğu kişi tarafından bilinmiyor ve başvuru yapmadıkları için ödenen paralar birikiyor. Dolayısıyla SGK'da 9.000 TL'ye yakın paranız kalmış olabilir, milyonlarca kişi yine almayı unuttu. Hemen müracaat ederek birikmiş para alabilirsiniz. Peki SGK tarafından verilen destekler neler, biriken paralar nasıl, nereden sorgulanır? İşte tüm ayrıntılar!

13.09.2021 08:01 - Son Güncelleme: 13.09.2021 08:01
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! SGK’da 9.000 TL’ye yakın paranız kalmış olabilir! Çoğu kişinin bundan haberi yok...

Sigortalı olarak çalışan milyonlarca vatandaş SGK'nın ve devletin yaptığı yardım ödemelerden dolayı hesaplarında para biriktiğinden habersiz. Pek çok yardım desteği vatandaşlara derin nefes aldırıyor ve haberleri olmadığı için 9.000 TL'ye yakın parası kalanlar müracat ederek alabiliyor. e-Devlet üzerinden unutulan paraların ne kadar olduğu kolaylıkla öğrenilebiliyor. SGK desteklerinin neler olduğunu ve konuya dair tüm detayları haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! SGK’da 9.000 TL’ye yakın paranız kalmış olabilir! Çoğu kişinin bundan haberi yok...

Devlette unutulan para yardımları neler, nasıl geri alınabilir?

SGK doğrultusundan her sene binlerce vatandaşa verdiği yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Genellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar doğrultusundan pek bilinmiyor.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! SGK’da 9.000 TL’ye yakın paranız kalmış olabilir! Çoğu kişinin bundan haberi yok...

Sosyal Emniyet Kurumu'nda unutulan bu yardımlar gerçekten e- Devlet üzerinden çok basit bir şekilde öğrenilerek alınabilir.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! SGK’da 9.000 TL’ye yakın paranız kalmış olabilir! Çoğu kişinin bundan haberi yok...

SGK VE DEVLET DESTEK ÖDEMELERİ NELER?

1-) Cenaze Yardım Ödemesi

2-) Doğum Parası Ödemesi

3-) Yol Yardımı Ödemesi

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! SGK’da 9.000 TL’ye yakın paranız kalmış olabilir! Çoğu kişinin bundan haberi yok...

4-) Kreş Yardımı Ödemesi

5-) İş Görememezlik Ödemesi

6-) Eğitim Desteği

7-) Süt Parası Ödemesi

SON DAKİKA