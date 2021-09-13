Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Lisans, yüksek lisans, doktora... Yurtdışında üniversite okuma şartı nedir? Üniversite ücretleri ne kadar?

Lisans, yüksek lisans, doktora... Yurtdışında üniversite okuma şartı nedir? Üniversite ücretleri ne kadar?

Başta üniversiteye yerleşemeyenler olmak üzere pek çok genç yurt dışında eğitim olanaklarını mercek altına aldı. Şartlar ülkelere göre farklılık gösteriyor. Kimi yıllık eğitim ücreti alıyor kimi de harç ile öğrenci kabul ediyor. İşte Yurtdışında üniversite okuma şartı nedir? Üniversite ücretleri ne kadar? sorularının yanıtları...

13.09.2021 06:59 - Son Güncelleme: 13.09.2021 06:59
Lisans, yüksek lisans, doktora... Yurtdışında üniversite okuma şartı nedir? Üniversite ücretleri ne kadar?

Yurt dışı eğitim imkanı pek çok gencin merak ettiği konuların başında geliyor. Özellikle ülkemizde bir okula yerleşemeyenler, yurt dışı üniversite olanaklarını mercek altına almış durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Lisans, yüksek lisans, doktora... Yurtdışında üniversite okuma şartı nedir? Üniversite ücretleri ne kadar?

Peki yurt dışında okumak için hangi şartlar aranıyor? Ne kadar para gerekiyor? Yurt dışı eğitiminin püf noktalarını Para dergisi araştırdı.

Lisans, yüksek lisans, doktora... Yurtdışında üniversite okuma şartı nedir? Üniversite ücretleri ne kadar?

Global Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı'ndan Aslı Şen, lisans öğrencilerine yarı zamanlı çalışma izni vermesi, toplam 3 yılda lisans tamamlama fırsatı sunması ve pandemi süresince neredeyse sürekli hizmet veren bir konsolosluğa sahip olmasından dolayı İngiltere'ye talebin gün geçtikçe yükseldiğini söyledi.

Lisans, yüksek lisans, doktora... Yurtdışında üniversite okuma şartı nedir? Üniversite ücretleri ne kadar?

İŞTE GÖZDE BÖLÜMLER

Lisans, yüksek lisans, doktora... Yurtdışında üniversite okuma şartı nedir? Üniversite ücretleri ne kadar?

Öğrencilerin yapay zeka, robotik, kodlama gibi bölümlere yöneldiğine işaret eden Şen, "Bununla birlikte işletme, mühendislik, dijital pazarlama bölümleri de ilgi görüyor" dedi.

SON DAKİKA