Lisans, yüksek lisans, doktora... Yurtdışında üniversite okuma şartı nedir? Üniversite ücretleri ne kadar?
Başta üniversiteye yerleşemeyenler olmak üzere pek çok genç yurt dışında eğitim olanaklarını mercek altına aldı. Şartlar ülkelere göre farklılık gösteriyor. Kimi yıllık eğitim ücreti alıyor kimi de harç ile öğrenci kabul ediyor. İşte Yurtdışında üniversite okuma şartı nedir? Üniversite ücretleri ne kadar? sorularının yanıtları...
13.09.2021 06:59
- Son Güncelleme: 13.09.2021 06:59
Global Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı'ndan Aslı Şen, lisans öğrencilerine yarı zamanlı çalışma izni vermesi, toplam 3 yılda lisans tamamlama fırsatı sunması ve pandemi süresince neredeyse sürekli hizmet veren bir konsolosluğa sahip olmasından dolayı İngiltere'ye talebin gün geçtikçe yükseldiğini söyledi.