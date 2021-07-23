Nakit ihtiyacı halinde düşük faizli kredi nasıl alınır? SGK ve Bağkur'lu emekliye müjde! İşte o bankalar...

Emekliye büyük müjde geldi. Bu anlamda nakit gereksinimi bulunduğu anda emeklilere düşük faizli kredi verilebilecek. Başta PTT olmak üzere Vakıfbank, Denizbank ve Garanti Bankası Sosyal Sigortalar Kurumu ya da Bağ-Kur ile emekli sandığından ve malulen emekli olanlar emekli müşteriler amacıyla düzenlemiş bulunduğu kampanyalar ile emeklilere özel faizsiz kredi olanağı sunuyor. Genellikle maaşını bu bankalardan birinden alan müşterilerine daha cazip fırsatlar da yer alıyor. Örnek olarak tüm emekli, memur ve özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor. VakıfBank bayramda nakit ihtiyacı olanlar için bayram kredisi kapmanyası başlattı.