Nakit ihtiyacı halinde düşük faizli kredi nasıl alınır? SGK ve Bağkur'lu emekliye müjde! İşte o bankalar...
Emeklilere faizsiz kredi veren bankaların listesi açıklandı. Corona salgını ardından kamu bankaları emekliye kredi vermek amacıyla sıraya girdi. Peki hangi bankalar emeklilere kredi veriyor? Genellikle kamu bankaları sorumluluğun büyük bölümünü alarak emeklilere kredi olanağı sunmaya başladı. Her bankanın kendi kredi şartları olduğunu vurgulamak faydalı olur fakat genel itibariyle de emekli müşterilerin uyması gereken koşullar bulunur. Emeklilerin bankalardan kredi alabilmesi amacıyla kesinlikle tespit edilen şartlara ideal olması gerekir. Kredi çekmek amacıyla bankaların şartlarına göre gayrimenkulün ipotek ettirilmesi gerek görülürse emekli bireyin eşinden yazılı imza alınmalıdır.
Emekliye büyük müjde geldi. Bu anlamda nakit gereksinimi bulunduğu anda emeklilere düşük faizli kredi verilebilecek. Başta PTT olmak üzere Vakıfbank, Denizbank ve Garanti Bankası Sosyal Sigortalar Kurumu ya da Bağ-Kur ile emekli sandığından ve malulen emekli olanlar emekli müşteriler amacıyla düzenlemiş bulunduğu kampanyalar ile emeklilere özel faizsiz kredi olanağı sunuyor. Genellikle maaşını bu bankalardan birinden alan müşterilerine daha cazip fırsatlar da yer alıyor. Örnek olarak tüm emekli, memur ve özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor. VakıfBank bayramda nakit ihtiyacı olanlar için bayram kredisi kapmanyası başlattı.
VakıfBank 3 ay ödemesiz bayram kredisi fırsatı sunuyor. 125 bin TL'ye kadar kredi kullanımı mümkün. Emekli, kamu personeli ve özel sektör çalışanları bayram kredisinden yararlanabiliyor. 36 ay vade seçeneğinin sunulduğu kredi kampanyasında faiz oranı 1,51 olarak belirlendi.
KREDİ BAŞVURUSU
Bayram kredisine başvurmak isteyenler SMS ile başvuru seçeneğini değerlendirebiliyor.
3 ay ödemesiz kredide 7 farklı ödeme seçeneği tüketicileri bekliyor.