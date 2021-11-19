Milyonlarca vatandaşa müjde geldi! Gözler oradaydı! Devlet ödeyecek! Borçlar silinecek
GSS amacıyla mecburi olan gelir testi zamanı 30 Kasım'da doluyor. Ödeme kuvveti olmayanın primini devlet ödeyecek, borcu silinecek. Yaş haddini aşmayan gençler primden muaf... Genel Sağlık Sigortası (GSS) kimleri kapsıyor? GSS prim borçlarından nasıl kurtulabilirim? Genel Sağlık sigortası borçlarımı yapılandırdığım andan itibaren devlet hastanelerine gidebilir miyim? Prim borcumu yapılandırmak amacıyla SGK'ya mı başvurmam gerekiyor? İşte GSS ile ilgili merak edilenler...
Peş peşe açıklamalar yapıldı. Sonunda netleşti herkes derin bir nefes aldı. Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve prim borcu olanları sevindirecek haber... Prim borcu olup daha evvel gelir testi yaptırmayanlar amacıyla tanınmış vakit 30 Kasım'da doluyor. Prim borcu olup ödeme olanağı olmayanların primini devlet ödeyecek, borç silinecek. Genel Sağlık Sigortası (GSS) kimleri kapsıyor? GSS prim borçlarından nasıl kurtulabilirim? Genel Sağlık sigortası borçlarımı yapılandırdığım andan itibaren devlet hastanelerine gidebilir miyim? Prim borcumu yapılandırmak amacıyla SGK'ya mı başvurmam gerekiyor? İşte GSS ile ilgili merak edilenler...
30 KASIM'DA DOLUYOR
Milyonlarca vatandaşın sağlık harcamalarının finansmanını gerçekleştiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve prim borcu olanlara yeni imkânlar sunulurken, yapılandırma hakkı devam ediyor. Prim borcu olup daha evvel gelir testi yaptırmayanlar amacıyla tanınmış vakit 30 Kasım'da doluyor.
Hazal Ateş'in haberine göre GSS'de merak edilen soruların yanıtları şöyle:
Genel Sağlık Sigortası kimleri kapsıyor?
Sigortalı çalışan, kendi hesabına çalışan, memur, 65 yaş, şeref aylığı alan, stajyer avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan tüm vatandaşlar sağlık sigortası kapsamında bulunuyor.
Prim borçlarımdan en basit şekilde nasıl kurtulabilirim?
Borcunuz varsa müracaat koşulu bulunmuyor. SGK doğrultusundan otomatik olarak yapılandırılıyor. 31 Aralık tarihine kadar borcunuzun anaparasını ödemeniz durumunda faiz ve cezalar silinecek.