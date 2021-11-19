Milyonlarca vatandaşa müjde geldi! Gözler oradaydı! Devlet ödeyecek! Borçlar silinecek

Peş peşe açıklamalar yapıldı. Sonunda netleşti herkes derin bir nefes aldı. Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve prim borcu olanları sevindirecek haber... Prim borcu olup daha evvel gelir testi yaptırmayanlar amacıyla tanınmış vakit 30 Kasım'da doluyor. Prim borcu olup ödeme olanağı olmayanların primini devlet ödeyecek, borç silinecek. Genel Sağlık Sigortası (GSS) kimleri kapsıyor? GSS prim borçlarından nasıl kurtulabilirim? Genel Sağlık sigortası borçlarımı yapılandırdığım andan itibaren devlet hastanelerine gidebilir miyim? Prim borcumu yapılandırmak amacıyla SGK'ya mı başvurmam gerekiyor? İşte GSS ile ilgili merak edilenler...