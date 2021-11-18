AGİ 2022 | 2022 AGİ ücreti ne kadar? 2022 asgari geçim indirimi...
2022 yılı asgari ücretinin belirlenmesine sayılı günler kala merak edilen bir diğer konu da 2022 AGİ. Milyonlarca çalışanın aklındaki soru 2022 AGİ ücreti ne kadar? Bekar, evli, eşi çalışmayan, tek çocuklu, 2 çocuklu ve 3 çocuklu kişiler için Asgari Geçim İndirimi miktarları değişiyor. Peki 2022'de AGİ ne kadar olacak? İşte detaylar...
18.11.2021 10:37
- Son Güncelleme: 18.11.2021 11:49
Yeni asgari ücret tüm çalışanların kazancını artıracak. Her ay maaşlarla birlikte ödenen Asgari Geçim İndirimi, asgari ücret yüzde 25 artarsa 335-570, yüzde 30 artarsa 348-592 lira aralığına ulaşacak.
Alınacak tutar çalışanın evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmasına, çocuk sayısına göre değişiyor. İşte zam formüllerine göre çalışanların 2022 AGİ tutarları…
Çünkü her ay maaşlarla birlikte ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ), brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.