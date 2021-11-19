Kripto paralar, Bitcoin neden düşüyor? Hep hüsran hep kahır! Bitcoin bir çıkıyor, bir iniyor! Uzmanlar kripto kehanetini açıkladı: 1 sene içinde...

Kripto para fiyatlarında yaşanan gelişmeler yatırımcısı tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Kripto para piyasasının gözdesi olarak sayılan Bitcoin'in 69 bin dolardan gerilemeye başlaması ile tüm dengeler sarsıldı. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ve Ripple'da yaşanan düşüş bugün de devam ediyor. Son günlerde yaşanan kayıplar nedeniyle, "Bitcoin neden düşüyor? BTC ne kadar oldu?" Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Bazı uzmanlar Bitcoin'de 75 bin doların geçilmesini beklediklerini ifade ediyor. Peki, 19 Kasım Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Kripto paralar neden düşüyor? Kripto paralarda son durum ne? İşte tüm merak edilenler!