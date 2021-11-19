Kripto paralar, Bitcoin neden düşüyor? Hep hüsran hep kahır! Bitcoin bir çıkıyor, bir iniyor! Uzmanlar kripto kehanetini açıkladı: 1 sene içinde...
Bitcoin bir çıkıyor, bir iniyor! Kripto paralar, Bitcoin neden düşüyor? Uzmanlar kripto kehanetini açıkladı: 1 sene içinde... Yatırımcılar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son gelişmeler merak ediliyor. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ve Ripple'da yaşanan düşüş bugün de devam ediyor.Genel olarak Kripto Para piyasalarında düşüş yaşanmaya başlamış oldu. Öte yandan aşırı alım bölgesindeki fiyatlamalar sonrası düzeltme hareketinin beklenmesi de düşüşte önemli rol oynuyor.
Kripto para fiyatlarında yaşanan gelişmeler yatırımcısı tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Kripto para piyasasının gözdesi olarak sayılan Bitcoin'in 69 bin dolardan gerilemeye başlaması ile tüm dengeler sarsıldı. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ve Ripple'da yaşanan düşüş bugün de devam ediyor. Son günlerde yaşanan kayıplar nedeniyle, "Bitcoin neden düşüyor? BTC ne kadar oldu?" Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Bazı uzmanlar Bitcoin'de 75 bin doların geçilmesini beklediklerini ifade ediyor. Peki, 19 Kasım Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Kripto paralar neden düşüyor? Kripto paralarda son durum ne? İşte tüm merak edilenler!
BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanması Ethereum ve Bitcoin'de değer kaybına neden olmuştu. Benzer bir durum daha ABD'de imzalanan yasa tasarısı ardından yaşandı. ABD Başkanı Joe Biden, kripto para vergi raporlama zorunluluğunu içeren altyapı yatırım paketini imzaladı. Yasa kripto para işlemi yapanlar için yükümlülük getireceğinden başta Ethereum ve Bitcoin olmak üzere alt coinlerde de değer kayıpları yaşandı.
BİTCOİN'DE BÜYÜK BEKLENTİ! 75 BİN DOLARI AŞACAK MI?
ABD Başkanı Joe Biden'ın kripto paralarda vergi raporlama zorunluluğunu içeren altyapı yatırım paketini imzalamasının ardından piyasalar karışmaya başladı. Bitcoin tarihi yüksek seviyelerinden 58 bin dolara kadar gerilerken Ethereum da 4 bin Dolar sınırına kadar düştü. Genel olarak Kripto Para piyasalarında düşüş yaşanmaya başlamış oldu.
75 BİN DOLARIN ÜSTÜ
Bank of America'nın yapmış olduğu global fon yöneticileri anketine göre katılanların dörtte biri Bitcoin'in fiyatının gelecek 12 ayda 75 bin doları geçmesini bekliyor.
Fon yöneticilerinin yüzde 25'i Bitcoin fiyatının gelecek 12 ayda 75 bin doları geçeceğine inanırken, fiyatın 50-75 bin dolar aralığında kalacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 20 oldu. Yüzde 19 ise fiyatın 25-50 bin dolar aralığına gerileyebileceğini öngördü.
KATILIMCILAR BITCOIN'DEN UMUTLU
Ankete katılanların yüzde 12'si 2022 yılında Bitcoin'i en iyi performans gösteren varlık olacağını düşünürken Altın ve petrolün iyi performans göstereceğine inananların oranı yüzde 10'da kaldı.