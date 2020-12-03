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Yılın son avantajını kaçırmayın! 2020’nin en ucuz otomobilleri hangileri?

2020 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Otomobil fiyatlarında yükseliş sürerken yılın son avantajını kaçırmak istemeyenler fiyat araştırmalarına başladı.İşte en ucuz otomobiller...

03.12.2020 10:54 - Son Güncelleme: 03.12.2020 10:54
2020 yılının son otomobilleri satışta! En ucuzları belli oldu

2020 yılının son otomobilleri alıcılarını bekliyor. Yıl içinde sürekli fiyatı yükselen otomobiller yeni yılla birlikte yeniden zam görebilir. Ayrıca 2021 yılına ait otomobiller koronavirüs sebebiyle gecikme yaşama ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.

Sıfır otomobil bulmada son zamanlarda sorun yaşanmasa da fiyatlardaki yükseliş alıcıları olumsuz etkiliyor.

İşte Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller

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2020 yılının son otomobilleri satışta! En ucuzları belli oldu

Audi A3 Sportback

421 bin 355 lira

2020 yılının son otomobilleri satışta! En ucuzları belli oldu

BMW 118i

401 bin 300 lira

2020 yılının son otomobilleri satışta! En ucuzları belli oldu

Fiat Egea

123 bin 900 lira

2020 yılının son otomobilleri satışta! En ucuzları belli oldu

Honda Civic

231 bin 200 lira

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