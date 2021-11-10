İstanbul’da ucuza ev arayanlara müjde satışlar başladı! Garanti Bankası müjdeyi patlattı! 100 bin TL’ye de var 200 bin TL’ye de...

İstanbul'da ucuza ev arayanlara müjde Garanti Bankası'nda geldi. 100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL her bütçeye uygun ev satışları başladı. Garanti Bankası gayrimenkul satış listesini yeniledi. Banka elinde bulunan ev, araba, arsa ve bahçeleri ucuz fiyatlarla satışa sunmaya devam ediyor. Ankara, İzmir, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep derken İstanbul için de ucuza ev satışları başladı. Megakentte 100 bin TL'ye 2+1 daire bulmak Garanti Bankası ile mümkün oldu. Bu dairenin yanı sıra 92 M2 daire de 200 bin TL'den satılıyor.