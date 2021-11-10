İstanbul'da ucuza ev arayanlara müjde satışlar başladı! Garanti Bankası müjdeyi patlattı! 100 bin TL'ye de var 200 bin TL'ye de...
İstanbul'da ucuza ev satın almak isteyenler Garanti Bankası'na koşuyor. Garanti Bankası tarafından satılık gayrimenkuller için yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediliyor. Türkiye'nin 81 ilinde ev, araba, arsa, tarla, bahçeler Garanti Bankası tarafından çok ucuza satılıyor. Son yayınlanan ilanda İstanbul'da 2+1 dairenin 100 bin TL'den satılacağı duyuruldu. İşte ilanın detayları ve ucuza satılan diğer evler...
İstanbul'da ucuza ev arayanlara müjde Garanti Bankası'nda geldi. 100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL her bütçeye uygun ev satışları başladı. Garanti Bankası gayrimenkul satış listesini yeniledi. Banka elinde bulunan ev, araba, arsa ve bahçeleri ucuz fiyatlarla satışa sunmaya devam ediyor. Ankara, İzmir, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep derken İstanbul için de ucuza ev satışları başladı. Megakentte 100 bin TL'ye 2+1 daire bulmak Garanti Bankası ile mümkün oldu. Bu dairenin yanı sıra 92 M2 daire de 200 bin TL'den satılıyor.
Garanti Bankası ile İstanbul gibi bi ilde arsa, tarla, bahçe, ev, araba almak artık hayal olmaktan çıktı.
Garanti Bankası tarafından satışa sunulan gayrimenkul ilanları şehirlere göre yayımlanıyor. Her bütçeye uygun farklı özelliklere sahip olan çok sayıda gayrimenkul satışa sunulurken ev sahibi olmak isteyenlerde ucuz fiyatları nedeni ile bankadan satılık gayrimenkul ilanları arasından seçimde bulunabiliyor.