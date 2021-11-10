A101 yeni indirimleri belli oldu! Evlenecek olanlar dikkat %42 indirime girdi! Ocak, fırın, televizyon, fritöz, süpürge, dolap, koltuk takımı...

A101 yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Ocak, fırın, televizyon, fritöz, süpürge, dolap, koltuk takımında indirim yağmuru başladı. Vatandaşlar aktüel ürünler kataloğunu görünce mağazalara koşuyor. İndirimlerin en büyüğü yapıldı. Bu hafta A101 indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Haberimizde A101'in yepyeni aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz. İşte bu haftanın indirimli elektronik ürünleri....