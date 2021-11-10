A101 yeni indirimleri belli oldu! Evlenecek olanlar dikkat %42 indirime girdi! Ocak, fırın, televizyon, fritöz, süpürge, dolap, koltuk takımı...
A101'in yepyeni indirimleri belli oldu. Özellikle evini dizecek olan hanımlar ve beyleri ilgilendiriyor. Ocak, fırın, televizyon, fritöz, süpürge, dolap, koltuk takımı ve daha bir çok ihtiyaç ürünlerinde büyük indirimler başladı. Çeyiz alışverişi yapacak olanlar bu fitaylara bayılacak. Bir yandan da spor için alışverişe çıkmak isteyenlere de müjdeli haber geldi. Onlar için de spor aletlerinde muhteşem indirimler göz dolduruyor. Bakım ürünler, parfümler, ayakkabılar ve daha bir çok üründe yüzde 10, yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40'a varan indirimler alıcılarını bekliyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!
10.11.2021 17:41
- Son Güncelleme: 10.11.2021 17:41
A101 yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Ocak, fırın, televizyon, fritöz, süpürge, dolap, koltuk takımında indirim yağmuru başladı. Vatandaşlar aktüel ürünler kataloğunu görünce mağazalara koşuyor. İndirimlerin en büyüğü yapıldı. Bu hafta A101 indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Haberimizde A101'in yepyeni aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz. İşte bu haftanın indirimli elektronik ürünleri....