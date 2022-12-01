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Haberler Ekonomi Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisine müjde: Maaşı 3 bin 500 olanlara anında 7.750 bin TL ödeme! Bu haber emekliyi bayram ettirecek

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisine müjde: Maaşı 3 bin 500 olanlara anında 7.750 bin TL ödeme! Bu haber emekliyi bayram ettirecek

Maaşı 3 bin 500 olanlara anında 7.750 bin TL ödeme! Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisine müjde verildi. Yaşa takılanların emeklilik bağlamında Ocak ayından itibaren başvurması beklenirken, bu prosedür esnasında promosyon alınacak banka da seçilecek. Ödeme ise ilk aylıktan 3 gün sonra olacak...

takvim.com.tr
01.12.2022 13:20 - Son Güncelleme: 01.12.2022 13:20
Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisine müjde: Maaşı 3 bin 500 olanlara anında 7.750 bin TL ödeme! Bu haber emekliyi bayram ettirecek

EYT planlamasında geri sayım devam ediyor. Aralık'ta Meclis'e sevk edilmesi planlanan düzenleme bağlamında emeklilik prosedürlerinin yeni senede eş güdümlü başlaması bekleniyor. Şartları tamamlayanlar anında emekli olurken, başkaları koşulları tamamladıklarında emeklilik hakkına kavuşacak. EYT'liler emekli aylığıyla eş güdümlü promosyon olanağı da elde edecek.

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Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisine müjde: Maaşı 3 bin 500 olanlara anında 7.750 bin TL ödeme! Bu haber emekliyi bayram ettirecek

EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Emeklilik koşullarını gerçekleştirenler planlama uygulamaya girer girmez başvurabilecek. Mevcut programda özel sektörde çalışanlar ve kendi işini yapanlar e-Devlet'ten de SGK müdürlüklerine giderek de emekli aylığı müracaatı yapabiliyor.

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisine müjde: Maaşı 3 bin 500 olanlara anında 7.750 bin TL ödeme! Bu haber emekliyi bayram ettirecek

Kamuda çalışanlar ise kurumlarına müracaatta bulunmakta.

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisine müjde: Maaşı 3 bin 500 olanlara anında 7.750 bin TL ödeme! Bu haber emekliyi bayram ettirecek

PROMOSYONDAN NASIL YARARLANILACAK?

EYT'liler emeklilik prosedürleri esnasında maaşını alabilmek istediği bankayı seçebilecek.

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisine müjde: Maaşı 3 bin 500 olanlara anında 7.750 bin TL ödeme! Bu haber emekliyi bayram ettirecek

Sonrasında bu bankaya 3 senelik taahhüdünü sunarak promosyon imkanından faydalanabilecek.

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