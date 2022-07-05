Milyonlarca memurun Temmuz zammı belli oldu! Maaşlara %7 zam ve yüzde %34.69 enflasyon farkı! İşte kalem kalem tüm detaylar...

Kamuda çalışan genel müdürün (1/4) maaşı 29 bin 809 lira, şube müdürünün (üniversite mezunu 1/4) maaşı 15 bin 848 lira, memurun (üniversite mezunu 9/1) maaşı 9 bin 707 lira, öğretmenin (1/4) maaşı 12 bin 276 lira, kaymakamın (birinci sınıf 1/4) maaşı 27 bin 574 lira oldu.