SSK ve Bağ-Kur'lulara %42.35, memur emeklileri %41.69 zam! Temmuz artış oranları netleşti TAKVİM tek tek hesapladı!
Yaklaşık 14 milyon emeklinin Temmuz artışı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 42.35, memur emeklileri yüzde 41.69 zam alacak. En düşük emekli aylığı 3 bin 500 liraya yükseltilirken, esnaf emeklisinde 4 bin 197, memur emeklisinde 6 bin 78 liraya ulaştı.
05.07.2022 06:57 - Son Güncelleme: 05.07.2022 06:57
Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 7'lik artış ve yüzde 34.69 enflasyon farkıyla memur emeklilerinin Temmuz zammı 41.69'a ulaştı.