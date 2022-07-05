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Haberler Ekonomi SSK ve Bağ-Kur'lulara %42.35, memur emeklileri %41.69 zam! Temmuz artış oranları netleşti TAKVİM tek tek hesapladı!

SSK ve Bağ-Kur'lulara %42.35, memur emeklileri %41.69 zam! Temmuz artış oranları netleşti TAKVİM tek tek hesapladı!

Yaklaşık 14 milyon emeklinin Temmuz artışı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 42.35, memur emeklileri yüzde 41.69 zam alacak. En düşük emekli aylığı 3 bin 500 liraya yükseltilirken, esnaf emeklisinde 4 bin 197, memur emeklisinde 6 bin 78 liraya ulaştı.

Çığıl Ön Yener
05.07.2022 06:57 - Son Güncelleme: 05.07.2022 06:57
SSK ve Bağ-Kur’lulara %42.35, memur emeklileri %41.69 zam! Temmuz artış oranları netleşti TAKVİM tek tek hesapladı!

Emeklilerin merakla beklediği haber geldi.

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SSK ve Bağ-Kur’lulara %42.35, memur emeklileri %41.69 zam! Temmuz artış oranları netleşti TAKVİM tek tek hesapladı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle Temmuz ayı zam oranı ortaya çıktı.

SSK ve Bağ-Kur’lulara %42.35, memur emeklileri %41.69 zam! Temmuz artış oranları netleşti TAKVİM tek tek hesapladı!

Buna göre; 2022'nin ilk yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı yüzde 42.35 olarak gerçekleşti.

SSK ve Bağ-Kur’lulara %42.35, memur emeklileri %41.69 zam! Temmuz artış oranları netleşti TAKVİM tek tek hesapladı!

Memur emeklilerine de yüzde 2022'nin ilk yarısına ilişkin yüzde 34.69 enflasyon farkı oluştu.

SSK ve Bağ-Kur’lulara %42.35, memur emeklileri %41.69 zam! Temmuz artış oranları netleşti TAKVİM tek tek hesapladı!

Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 7'lik artış ve yüzde 34.69 enflasyon farkıyla memur emeklilerinin Temmuz zammı 41.69'a ulaştı.

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