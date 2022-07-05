3600 ek gösterge Resmi Gazete'de! En düşük emekli maaşı 3500 TL oldu: Memur aylıklarında artış
'Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devlet memur aylıkları yeniden düzenlenirken en düşük emekli maaşı da 3500 TL olarak kayıtlara geçti. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar ve Resmi Gazete'de yayımlanan o karar...
Ek gösterge, öğrenci affı ve emekli maaşlarının alt sınırını 3500 TL olarak belirlenmesini de içeren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da, torba teklif olarak bilinen, 'Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülerek kabul edildi.
3600 EK GÖSTERGE KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifi ile; 3600 ek göstergeye girecek kamu görevlilerinin kapsamı genişletildi. Bu kapsamda; ek gösterge cetvellerinde yapılan değişikliklere bağlı olarak, Emekli Sandığı Kanunu'nda yer alan ve kaldırılan ek gösterge gruplarının yeniden belirlenmesi ile bentte yer alan oranları artırma, ek gösterge gruplarını değiştirme veya gruplardaki ek göstergeleri yeniden belirleme konusunda Bakanlar Kurulu'na ait olan yetki Cumhurbaşkanına veriliyor.
Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar esas alınarak emekli aylığı veya adi malullük aylığı ödenen emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memurlarından, lise ve dengi öğrenime sahip olup, emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay ilave ödeme yapılacak. MİT ve TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar; TSK Personel Kanunu uyarınca araştırma unvanlı kadrolara atananlar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya malullük aylığı ödenenlerden aylık bağlanmasına esas ek göstergeleri 3600'ün altında olup aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara da her ay aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak.
Devlet Memurları Kanuna tabi kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na tabi subay ve astsubayların ek gösterge rakamları, hiyerarşi, rütbe, kıdem ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Akademik unvana sahip subaylar, daha yüksek olması nedeniyle Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi emsali akademik personel için akademik kadro unvanı ve dereceleri itibarıyla belirlenen ek gösterge rakamından yararlandırılacak.
Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi hakim ve savcıların da ek gösterge rakamları, hiyerarşi, sınıflar ve dereceler dikkate alınarak; Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetim Kurulu Üyelerinin ek gösterge rakamları ile öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, unvanlar, kıdem ve dereceler dikkate alınarak yeniden yapılandırılıyor.