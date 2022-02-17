Altında çifte kazanç! Altın Tasarruf Sistemi hakkında merak edilen soruları Hazine Bakanlığı cevapladı
Yastık altında bulunan altınlar Altın Tasarruf Sistemi'yle ekonomiye kazandırılıyor. Bu sayede hem ekonomi hem de vatandaş kazanıyor. Peki bu sistemin kazançı neler? Hazine ve Maliye bakanlığı bu konu hakkında merak edilen soruları cevapladı...
17.02.2022 06:58
- Son Güncelleme: 17.02.2022 06:58
Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konudaki soruları cevapladı...● Altınlar sisteme nasıl dahil edilecek?
Fiziki altınlar kuyumcu ağları üzerinden özel yazılım ve donanımlar aracılığıyla banka hesaplarına aktarılacak.
● Sisteme giren altınların değerlemesi nasıl yapılacak?
BDDK tarafından belirlenen "Hurda Altın Değerlemesinde Kullanılacak Asgari Milyem Değerleri" esas alınacak.