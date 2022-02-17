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Haberler Ekonomi Altında çifte kazanç! Altın Tasarruf Sistemi hakkında merak edilen soruları Hazine Bakanlığı cevapladı

Altında çifte kazanç! Altın Tasarruf Sistemi hakkında merak edilen soruları Hazine Bakanlığı cevapladı

Yastık altında bulunan altınlar Altın Tasarruf Sistemi'yle ekonomiye kazandırılıyor. Bu sayede hem ekonomi hem de vatandaş kazanıyor. Peki bu sistemin kazançı neler? Hazine ve Maliye bakanlığı bu konu hakkında merak edilen soruları cevapladı...

17.02.2022 06:58 - Son Güncelleme: 17.02.2022 06:58
Altında çifte kazanç! Altın Tasarruf Sistemi hakkında merak edilen soruları Hazine Bakanlığı cevapladı

Yastık altı altınlar, Altın Tasarruf Sistemi'yle ekonomiye kazandırılacak.

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Altında çifte kazanç! Altın Tasarruf Sistemi hakkında merak edilen soruları Hazine Bakanlığı cevapladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konudaki soruları cevapladı...● Altınlar sisteme nasıl dahil edilecek?
Fiziki altınlar kuyumcu ağları üzerinden özel yazılım ve donanımlar aracılığıyla banka hesaplarına aktarılacak.

Altında çifte kazanç! Altın Tasarruf Sistemi hakkında merak edilen soruları Hazine Bakanlığı cevapladı

● Altınlar sisteme nasıl dahil edilecek?
Fiziki altınlar kuyumcu ağları üzerinden özel yazılım ve donanımlar aracılığıyla banka hesaplarına aktarılacak.

Altında çifte kazanç! Altın Tasarruf Sistemi hakkında merak edilen soruları Hazine Bakanlığı cevapladı

Ya da banka şubelerine yatırılacak.

Altında çifte kazanç! Altın Tasarruf Sistemi hakkında merak edilen soruları Hazine Bakanlığı cevapladı

● Sisteme giren altınların değerlemesi nasıl yapılacak?
BDDK tarafından belirlenen "Hurda Altın Değerlemesinde Kullanılacak Asgari Milyem Değerleri" esas alınacak.

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