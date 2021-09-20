Milyonlarca memurun hesabına 4 bin 842 lira yatırılacak! Kuruşuna kadar hesaplandı! Maaşların yüzde 200'üne kadar...
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber geldi. Memurlar, iş hayatında gayret ve çabalarından kaynaklı ödüllendiriliyor. Bu ödülde esas alınan prensip üstün başarı belgesi oluyor. Üstün başarı belgesi verilenlere, ilgili bakan ve illerde valiler tarafından makul görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'üne kadar ödül verilebiliyor. Bu rakam da 4 bin 842 liraya tekabül ediyor. Hesaplamalarda kullanılan maaş katsayısı 6. Dönem toplu sözleşme metninde yer alan maaş katsayısı olup bu rakamlar enflasyon farkı çıkması halinde artacağından ödemeler de buna bağlı olarak yükselecek. Peki, memurların ödül almasının şartları nelerdir? Ödül tutarı nasıl hesaplanır? İşte tüm merak edilenler!
Milyonlarca memurun hesabına 4 bin 842 lira yatırılacak! Kuruşuna kadar hesaplandı! Memurlar, iş yaşamında çaba ve çabalarından kaynaklı ödüllendiriliyor. Bu ödülde esas alınan ilke üstün başarı belgesi oluyor. Üstün başarı belgesi verilenlere, ilgili bakan ve illerde valiler tarafından gerekli görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'üne kadar ödül verilebiliyor. Bu sayı 4 bin 842 liraya denk geliyor!
BAZI MEMURLARA YAPILAN EK ÖZEL HİZMET TAZMİNAT TUTARI NE KADAR ARTACAK?
Bazı memurların yaptığı iş ve bulunduğu unvan onun emsallerinden daha fazla ücret almasına sebep olur. Bu unvanlar ise Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup (Bunlardan müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4'üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlardır.
Buna göre, bu unvandaki personelden belirli şartlara bağlı olarak % 20 ve % 30 oranında ek özel hizmet tazminatı ödenebileceği öngörülmüştür. Bu ödemenin tutarı Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerine sahip olanlardan Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlar için; 9500 * 0,188787* % 30 = 538,04 TL ödenecektir.