Milyonlarca memurun hesabına 4 bin 842 lira yatırılacak! Kuruşuna kadar hesaplandı! Maaşların yüzde 200’üne kadar...

BAZI MEMURLARA YAPILAN EK ÖZEL HİZMET TAZMİNAT TUTARI NE KADAR ARTACAK?



Bazı memurların yaptığı iş ve bulunduğu unvan onun emsallerinden daha fazla ücret almasına sebep olur. Bu unvanlar ise Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup (Bunlardan müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4'üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlardır.

