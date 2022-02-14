Milyonlarca memurun gözü kulağı bu haberde! 3600 ek göstergede taslak tamam: Emeklilik ikramiyeleri artacak...
Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek göstergede taslak tamamlandı. Takvim.com.tr detaylara ulaştı. Bu hafta sendikalar ile müzakere edilecek olan tasarı alternatifli hesaplamalar içeriyor. Buna göre memurların hem maaşları hem de emeklilik ikramiyeleri artacak. Peki 3600 ek gösterge taslağı ne içeriyor. Hangi unvanlarda ek gösterge kaç olacak? Yardımcı hizmetler sınıfı ve mahalli idareler personeline ne gibi avantajlar gelecek... İşte detaylar...
Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili detaylara TAKVİM ulaştı. Bu hafta sendikalar ile müzakere edilecek olan tasarı alternatifli hesaplamalar içeriyor. Buna göre memurların hem maaşları hem de emeklilik ikramiyeleri artacak. Peki taslak ne içeriyor. Hangi unvanlarda ek gösterge kaç olacak? Yardımcı hizmetler sınıfı ve mahalli idareler personeline ne gibi avantajlar gelecek…
Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmelerde karar verilen ve toplu sözleşme metnine girerek Resmi Gazete'de yayımlanan 3600 ek gösterge çalışmasının detayları belli olmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda alternatifli taslaklar hazırlandı.
Bu taslaklar taraflarla görüşülerek tek bir metne indirilecek. İlk görüşme bu hafta Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Bilgi ile Memur sen yöneticileri arasında olacak.
Hazırlanan taslaklara göre kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler hazırlanacak. Yapılan çalışma kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendiriliyor. Ek gösterge artışı noktasında bütüncül bir puan artışı yanında, ilk defa ek gösterge hakkından yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesi de amaçlanıyor.
YARDIMCI HİZMETLERE MÜJDE
İşte taslaktaki yeniliklerden bazıları şunlar:
*Ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek.
*Şube Müdürü" unvanlı kadronun ek gösterge rakamının sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumu da dikkate alınarak 3600'e yükseltilmesi amaçlanıyor.
*Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek.
*Bakanlık Daire Başkanlarının ek göstergesinin 4800 olması öngörülüyor.
*Üniversite genel sekreterleri, genel sekreter yardımcıları ve üniversite daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükseliyor