Milyonlarca memurun gözü kulağı bu haberde! 3600 ek göstergede taslak tamam: Emeklilik ikramiyeleri artacak...

Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili detaylara TAKVİM ulaştı. Bu hafta sendikalar ile müzakere edilecek olan tasarı alternatifli hesaplamalar içeriyor. Buna göre memurların hem maaşları hem de emeklilik ikramiyeleri artacak. Peki taslak ne içeriyor. Hangi unvanlarda ek gösterge kaç olacak? Yardımcı hizmetler sınıfı ve mahalli idareler personeline ne gibi avantajlar gelecek…