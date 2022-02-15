Katar, Finlandiya, Kanada vasıflı, vasıfsız işçi alımı! 4.200 dolar maaş ile iş fırsatı! Yurtdışında kariyer hedefleyenler yaşadı…

Yurt dışında kariyer hedefi olan vatandaşlar ülkelerin işçi alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Katar, Finlandiya, Kanada vasıflı, vasıfsız işçi alımı gündemde yoğun ilgi gördü ve 4.200 dolar maaş ile iş fırsatını yakalamak isteyenler hemen detayları araştırmaya başladı. Farklı sektörlerde Dolar, Euro ya da Sterlin para birimiyle maaş veren bu ülkeleri merak edenler için tüm detayları haberimizde derledik. Yurt dışında çalışarak daha fazla para kazanmayi hedefleyenler için işçi alımına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.