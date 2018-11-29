Milyonlarca memuru ilgilendiren düzenleme! Yarım mesaiye tam maaş
Kamuda çalışan milyonlarca kişinin merakla beklediği yarı çalışma yönetmeliğinde son aşamaya gelindi. Memurları ilgilendiren düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte hem annenin hem de babanın aynı anda izin yapmasına imkan tanınacak. İşte detaylar...
29 Kasım 2018 Perşembe, 09:29:25
Güncelleme: 09:33:26
Hem özel sektörde hem de kamuda görevli anne ve babalara çocuğu ilkokul çağına gelene kadar yarım çalışma hakkı tanıyan yasanın memurları ilgilendiren yönetmeliğinde sona gelindi.
Taslak metnin detaylarına Sabah Gazetesi ulaştı. Buna göre, memur anneler ve babalar, 1 ay öncesinden çalıştığı kuruma dilekçe ile başvurarak yarı zamanlı çalışabilecek.
Bu imkânın şube müdürleri ile dengi ve üstü yöneticiler dışında tüm kadroları kapsaması bekleniyor. Ancak bu aşamada değişiklik yapılarak yöneticiler de kapsama alınabilir. Bunun için unvanları belirleyen iki cetvel de hazırlandı. Sistem şöyle işleyecek:
-Doğum yapan anne memur ilk çocukta 2, ikincide 4, 3 ve daha fazla çocukta 6 ay süreyle süt izni verilmeksizin günlük çalışma süresinin yarısı izin kullanabilecek. Maaşı tam ödenecek.
-Memur anneler doğum sonrası izinlerinin, babalar da babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar yarı zamanlı çalışabilecek.