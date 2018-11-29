Milyonlarca memuru ilgilendiren düzenleme! Yarım mesaiye tam maaş

Bu imkânın şube müdürleri ile dengi ve üstü yöneticiler dışında tüm kadroları kapsaması bekleniyor. Ancak bu aşamada değişiklik yapılarak yöneticiler de kapsama alınabilir. Bunun için unvanları belirleyen iki cetvel de hazırlandı. Sistem şöyle işleyecek: