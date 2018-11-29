Emekliye aile yardımı geliyor! Emekliler aile yardımını nasıl alabilir?
Memurlara ödenen aile yardımının memur emeklilerine de verilmesine ilişkin düzenleme yolda. 7 Aralık'ta toplanacak olan KPDK'da masaya yatırılması planlanan düzenlemeye göre eşi çalışmayan 2 çocuklu emekliye her ay 367 lira ödenecek. Peki emekliler aile yardımını nasıl alabilecek?
29 Kasım 2018 Perşembe, 12:23:39 Güncelleme: 12:27:30
3 BİN 600 EK GÖSTERGE
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor.
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