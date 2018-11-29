Emekliye aile yardımı geliyor! Emekliler aile yardımını nasıl alabilir?

'EN ÖNEMLİ KONUMUZ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, memur haklarından emeklilerin de faydalanması gerektiğini söyledi. Danıştay'ın bu konuda olumlu kararı olduğunu ve Anayasa'da hüküm yer aldığını belirtti. Tonbul şunları söyledi: