Emekliye aile yardımı geliyor! Emekliler aile yardımını nasıl alabilir?

Memurlara ödenen aile yardımının memur emeklilerine de verilmesine ilişkin düzenleme yolda. 7 Aralık'ta toplanacak olan KPDK'da masaya yatırılması planlanan düzenlemeye göre eşi çalışmayan 2 çocuklu emekliye her ay 367 lira ödenecek. Peki emekliler aile yardımını nasıl alabilecek?

29 Kasım 2018 Perşembe, 12:23:39 Güncelleme: 12:27:30
Emekliye aile yardımı geliyor! Emekliler aile yardımını nasıl alabilir?

Memur emeklilerine ek gelir imkanı doğdu. Memurlara verilen aile yardımının memur emeklilerine de ödenmesi gündemde. Konfederasyonların talebi, toplu sözleşme masasında bir çok kez görüşülmüş, ancak karara bağlanamamıştı.

Emekliye aile yardımı geliyor! Emekliler aile yardımını nasıl alabilir?

Bu kez de, 7 Aralık'ta gerçekleşecek Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda masaya yatırılacak.

Emekliye aile yardımı geliyor! Emekliler aile yardımını nasıl alabilir?

3 BİN 600 EK GÖSTERGE
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor.

Emekliye aile yardımı geliyor! Emekliler aile yardımını nasıl alabilir?

Bu yılki ikinci ve son toplantısını yapacak olan kurulda, emekliye aile yardımının yanı sıra, 3600 ek gösterge de gündeme getirilecek.

Emekliye aile yardımı geliyor! Emekliler aile yardımını nasıl alabilir?

'EN ÖNEMLİ KONUMUZ'
Konuyla ilgili açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, memur haklarından emeklilerin de faydalanması gerektiğini söyledi. Danıştay'ın bu konuda olumlu kararı olduğunu ve Anayasa'da hüküm yer aldığını belirtti. Tonbul şunları söyledi:

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