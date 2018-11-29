6 milyon çalışanı ilgilendiren haber! Otomatik BES Nisan ayında yeniden başlayacak

Ancak örneklerine bakıldığında sistemin işveren katkılı olduğunu görüyoruz. Bizimkisi değil. Bu çok önemli bir fark. Ve bizim dünyadaki uygulamalardan gördüğümüz, Otomatik Katılım sistemi gibi uygulamaların işveren katkısıyla kalıcılığının sağlandığı. Biz işverenlerimizin ne tür zorluklar içinde çalıştıklarını biliyoruz.