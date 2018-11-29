6 milyon çalışanı ilgilendiren haber! Otomatik BES Nisan ayında yeniden başlayacak
Bu haber milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. 2017 yılı itibariyle otomatik BES'ten ayrılan yaklaşık 6 milyon işçi, mevzuat gereğince 2019 Nisan ayında yeniden sisteme dahil edilecek. Peki otomatik BES nedir?
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), "Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor"projesi kapsamında, 27 Kasım'da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Batı Eğitim Salonu'nda bir panel düzenledi. Panel, Çorlu TSO ev sahipliğinde, EGM Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan, Çorlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Ertan'ın katılımıyla gerçekleşti.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) bütün yönleriyle ele alındığı panelde Otomatik Katılım için öneriler de tartışıldı. EGM Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez, 15'inci yılını geride bırakan BES'teki fon büyüklüğünün 85 milyar TL'ye, katılımcı kişi sayısının ise 7 milyona ulaştığını, Otomatik Katılımın iki yıllık performansının da 5.1 milyon katılımcı olarak gerçekleştiğini aktardı. Sistemin iki yıllık performansını iyi bulduğunu belirten Türkölmez, tasarruf etmekten başka şansımızın bulunmadığını da söyledi.
Ancak örneklerine bakıldığında sistemin işveren katkılı olduğunu görüyoruz. Bizimkisi değil. Bu çok önemli bir fark. Ve bizim dünyadaki uygulamalardan gördüğümüz, Otomatik Katılım sistemi gibi uygulamaların işveren katkısıyla kalıcılığının sağlandığı. Biz işverenlerimizin ne tür zorluklar içinde çalıştıklarını biliyoruz.