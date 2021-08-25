Milyonlarca memura ek zamlar ve haklar! İşte sağlık çalışanından öğretmene toplu sözleşmedeki müjdelerin tümü
6. Toplu sözleşme ile hizmet kollarında memurlara mali ve sosyal haklarında genel memur zammı dışında hizmet kollarında yeni zamlar ve haklar geldi. Yüz binlerce sağlık çalışanının sabit ek ödemeleri yüzde 20 arttırıldı. Millet kütüphanesi ve kütüphanelerde mesai bitiminden sonra fiilen çalışan personele dahil aylık 100 saat 5 katı fazla çalışma ücreti ödenecek. Müze, Laboratuvar, Ören yeri vb yerler de çalışanlardan üzerinde antik, tarihi, nadir ve yazma eser zimmeti bulunan personele eser zimmet tazminatı olarak aylık 100 TL ilave ücret ödenecek. Peki başka hangi memura ne müjde var? Milyonlarca memura verilen ek zamlar ve haklar takvim.com.tr'de!
Milli ve dini bayramlarda nöbet tutan her sağlık çalışanı, bundan böyle yüzde 25 artırımlı nöbet ücreti alacak. sağlık çalışanları milli ve tabiat parklarından ücretsiz yararlanacak. Kültür ve Turizm bakanlığında Şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeli ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer gibi atık zehirli maddelerle muhatap olan personele en az yıllık 3000 TL koruyucu giyim malzemesi yardımı yapılacak.
Millet kütüphanesi ve kütüphanelerde mesai bitiminden sonra fiilen çalışan personele dahil aylık 100 saat 5 katı fazla çalışma ücreti ödenecek. Kütüphane, Müze, Laboratuvar, Ören yeri vb yerler de çalışanlardan üzerinde antik, tarihi, nadir ve yazma eser zimmeti bulunan personele eser zimmet tazminatı olarak aylık 100 TL ilave ücret ödenecek. Öğretmenlerin Eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğini 2022 yılı için 1.325 TL'ye, 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarıldı.
İşte Hizmet kollarından memur zamları dışında aldıkları zamlar ve haklardan bazıları:
Sağlık hizmet kolunda çalışanlara Müjde!
1.Yüz binlerce sağlık çalışanının sabit ek ödemeleri yüzde 20 arttırıldı.
2. Asli görevlerinin yanında ambulans şoförlüğü de yapan Acil Tıp Teknisyeni ve Teknikerleri ile Toplum Sağlığı Teknisyenlerinin, performans puanları yüzde 50 artırıldı.
3. Dini bayramlarda verilen artırımlı nöbet ücreti uygulamasının milli bayramlarda da verilmesi sağlandı. Milli ve dini bayramlarda nöbet tutan her sağlık çalışanı, bundan böyle yüzde 25 artırımlı nöbet ücreti alacak.
4. Acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimlerinde çalışanların nöbet ücretleri yüzde 50 artırıldı.
5. Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetlerin ücretleri yüzde 50 artırılarak, acil servis nöbetleriyle eş değer hale getirildi.
6. Çevre sağlığı ve tütün denetimi yapan binlerce sağlık çalışanının performans puanı yüzde 40 oranında artırıldı.
7. Binlerce uzman hemşire ve ebenin, özel hizmet tazminatı ilaveleri yüzde 40 oranında artırıldı.
8. Yaklaşık 400 bin sağlık çalışanının kadro unvan katsayısı ilavesi yüzde 100 oranında artırıldı.
9. Entegre hastanelerde görevlendirilen diş hekimlerinin ek ödemesi, yüksek olan kurumun ek ödemesi üzerinden ödenmesi sağlandı.
10. Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlara ödenen sosyal hizmet tazminatı yüzde 100 oranında artırıldı. Ayrıca bu tazminatın kapsama alanına, kadın konuk evi, ŞÖNİM ve şiddetle mücadele irtibat noktalarında görev yapan sosyal hizmet çalışanları da dahil edildi.
11. "Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı" tanımındaki "yardımcı" ibaresinin kaldırılması için çalışma yapılacak.