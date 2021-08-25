Milyonlarca memura ek zamlar ve haklar! İşte sağlık çalışanından öğretmene toplu sözleşmedeki müjdelerin tümü

Milli ve dini bayramlarda nöbet tutan her sağlık çalışanı, bundan böyle yüzde 25 artırımlı nöbet ücreti alacak. sağlık çalışanları milli ve tabiat parklarından ücretsiz yararlanacak. Kültür ve Turizm bakanlığında Şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeli ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer gibi atık zehirli maddelerle muhatap olan personele en az yıllık 3000 TL koruyucu giyim malzemesi yardımı yapılacak.

