İş Bankası’ndan 3+1 daire 90 bin TL! Ziraat Bankası’ndan ise 3+1 daire 80 bin TL’ye alınıyor! Bu evler sudan ucuza satılıyor!

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ucuz ev almanın yollarını arıyor. Bu anlamda İş Bankası ve Ziraat Bankası'nda gayrimenkul satış listelerinde yeni ilanlar yer aldı. Söz konusu ilanlarda farklı iller için çok sayıda ev satışı yapılacağı öğrenildi. Banka tarafından yayınlanan ilan listesinde listede Kocaeli'nde 80 bin TL'ye 3+1 ev satıldığı görüldü. İş Bankası yeni gayrimenkul ilanları yayınladı. Birçok ilanın yayınladığı listede Çerkezköy'de 90 bin TL'ye 3+1 daire satıldığı görüldü. Bankadan icralık taşınmaz almak isteyen kişiler, sadece teklif verecekleri ihale sürecine dahil olacaklarını düşünseler de aslında sürecin her noktasını detayları ile bilmelidirler.