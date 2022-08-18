Emekli çalışanlar kaç kere kıdem tazminatına hak kazanır? Kıdem tazminatında bu tarihe dikkat! 8 Eylül 1999 tarihinden önce…

Bu nedenle de Yargıtay'ın da bu konuda geçmişte verdiği birçok karar bulunuyor. Emekli olup da çalışmaya devam eden milyonlarca çalışanın kafası karışık. Farklı işyerinde çalışılırsa tazminatı kim öder, aynı işyerinde çalışmaya devam edilirse hangi maaş üzerinden tazminat alınır, emekli çalışanlar kaç kere kıdem tazminatına hak kazanır? Hürriyet'ten Noyan Doğan merak edilen soruları yanıtladı