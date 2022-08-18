Emekli çalışanlar kaç kere kıdem tazminatına hak kazanır? Kıdem tazminatında bu tarihe dikkat! 8 Eylül 1999 tarihinden önce…
Birçok kişi emekli olduğu halde çalışmaya devam ediyor. Emekli olup da çalışmaya devam eden milyonlarca çalışan kıdem tazminatı haklarını merak ediyor. Yargıtay'ın konuyla ilgili önemli bir kararı varken özellikle prim ve günü doldurduğu halde yaştan emekli olmayanlar için kıdem tazminatı alma durumu biraz değişkenlik gösteriyor. İşte detaylar...
Birkaç gündür kamuoyunda, Yargıtay'ın, emekli olup da çalışmaya devam edenlerin kıdem tazminatı ile ilgili kararı konuşuluyor. Aslında, emekli aylığı alarak çalışmaya devam edenlerin kıdem tazminatı konusu işveren ile çalışan arasında sık karşılaşılan anlaşmazlıklar arasında geliyor.
Bu nedenle de Yargıtay'ın da bu konuda geçmişte verdiği birçok karar bulunuyor. Emekli olup da çalışmaya devam eden milyonlarca çalışanın kafası karışık. Farklı işyerinde çalışılırsa tazminatı kim öder, aynı işyerinde çalışmaya devam edilirse hangi maaş üzerinden tazminat alınır, emekli çalışanlar kaç kere kıdem tazminatına hak kazanır? Hürriyet'ten Noyan Doğan merak edilen soruları yanıtladı
EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA
Çalışanlarla, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin hakları arasında büyük farklılıklar yok; her iki kesim de aynı haklara sahipler. Çalışanlar, emekli olduktan sonra ister aynı işyerinde isterse de farklı işyerinde çalışmaya devam edebilir. Bu konuda da çalışanların iki seçeneği var.
Birincisi, emekli maaşından kesinti yapılmaz, ancak çalışmaya devam edilen işyerinden alınan maaştan Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenir. İkincisi, aylığını kestirip, prim ödemeyi tercih edebilirler. SGDP'yi hem çalışan hem de işveren öder. Kamuda çalışanların ise emekli aylığından kesinti yapılır. Toplam kesinti tutarı ise yüzde 32'dir. Bunun yüzde 7.5'i işçiden, yüzde 22.5'i de işverenden kesilir.
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerden kısa vadeli sigorta kolları primi kesilmez. Kendi adına tarımsal faaliyette bulunanlardan, işçi olarak ya da devlet memuru olarak çalışıp emekli olduktan sonra kendi işini kuranlardan, eğitim kurumlarında ücret karşılığı ders verenlerden, vakıf üniversitelerinde görev alanlardan SGDP kesintisi yapılmıyor. Gelelim, emekli olduktan sonra çalışanların kıdem tazminatı durumuna. Çalışanların çoğu bu konudaki haklarını ya bilmiyor ya da eksik biliyor. Madde madde anlatayım.